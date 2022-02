Harsányi Levente a gyorshajtást is bevállalta a Barca miatt

Természetesen magyar csapatnak is drukkol Harsányi Levente, de hiába próbáltuk kiugratni a nyulat a bokorból, nem árulta, hogy a Fradi, a Honvéd esetleg az Újpest, vagy éppen a Vasas a szíve csücske.

– Maradjunk külföldön, ha ajánlhatom – kezdte a Borsnak Levente, aki már alig várja, hogy a gránátvörös-kékek lepofozzák a Napolit a ma esti Európa-liga visszavágón. – Eddig azt láttam a csapattól, hogy pingpong-hasonlattal éljek, támadunk, ütünk, pörgetünk, de a pontot az ellenfél csinálja. Most viszont, az elmúlt pár napban gólokat is rúgtunk, tudtunk nyerni, tehát nem kérdés, mi jutunk tovább.

Harsányi Levente 1987 óta Barcelona-drukker. Annyira mindene a csapat, hogy nem is olyan régen egy televíziós műsor felvételen majdnem összeveszett a műsor rendezőjével, mert addig-addig „tökölődtek” a felvétellel, hogy Levi majdnem lekéste a gépet, ami Barcelonába repítette.

– Ma is köszönöm a mindenhatónak, hogy a rendőrök nem mértek be Ferihegy felé – vallotta be.

– Szerintem, még ma is fizethetném a büntetést a gyorshajtásom miatt…

Harsányi nagy Barca-drukker Fotó: Bánkuti Sándor

A Napoli elleni mérkőzés kapcsán hozzátette, az igazi „barca-stílus” még nem igazán látszik a csapaton.

– Xavi Hernández vezetésével egyre ütőképesebbek vagyunk. Még nem beszéltem az edzővel, de keresem, hogy elmondjam neki, ha a Barca újra régi lesz az irányítása alatt, akkor a Csaba utcát megpróbálom átkereszteltetni Csabi utcává. Egy fecske persze nem csinál nyarat, Xavi mellé már érkeznek a régiek is, például Iniesta is csatlakozott, segít a mesternek. Ez nagyon jó, hiszen a mai barcás fiatalok példákat láthatnak maguk előtt.

Levente, aki megszállott labdarúgó szurkoló egy szabálymódosítást is kezdeményezne, miszerint annyi pontot adna a csapatoknak, amennyi gólt lőnek egy találkozón.

– Egy biztos, kevesebb unalmas meccset láthatnánk.