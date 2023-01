Három gyermek után is bombaformában van Kollányi Zsuzsi

Kollányi Zsuzsi életének mindig is fontos része volt a mozgás, ahogy mondja, akkor érzi igazán jól magát a bőrében, amikor az erőnléte is a topon van. A háromgyermekes édesanya élete nem egyszerű, hiszen a kicsik és az otthoni teendők mellett dolgozik, stúdióba és fellépésekre jár. Ilyen intenzív életforma mellett nem könnyű beiktatni az edzést, emellett ahogyan az édesanyákra, rá is igaz, hogy hajlamos a család miatt háttérbe szorítani a saját igényeit.



Elég az állandó megfelelésből!

– Arra jöttem rá, hogy az önszeretet talaján elég rosszul mozgok és 40 évesen ezzel még nagyon sok munkám van. Mindig az van terítéken nálam, hogyan felelhetek meg másoknak, hogyan teljesíthetnék még többet, viszont az, ami magam miatt lenne fontos, háttérbe szorul. Mondhatjuk újévi fogadalomnak, hogy megpróbálok annyi szeretetet, törődést adni saját magamnak, mint amennyit másoknak igyekszem, emellett pedig az ehhez fűződő lelkiismeret-furdalásomat helyre tenni. Nem akarom azt tanítani a gyermekeimnek, hogy rendben van, ha az ember feláldozza magát a munka- és a szerettei körberajongásának oltárán – magyarázta a Borsnak az énekesnő, s hozzátette, azért teszi mindezt, mert tudja, az ember csak abban az esetben tud megfelelő mennyiségű szeretetet adni, ha önmagát is boldoggá teszi.



Harminc guggolás, akár főzés közben is

Annak érdekében, hogy testileg és ebből adódóan lelkileg is jól érezze magát, kétnaponta jár edzeni, s ettől az elhatározásától semmi és senki nem tántoríthatja el.

– Bárhol és bármikor lehet edzeni, 3×10 guggolást akár főzés közben is meg lehet csinálni. Rájöttem, hogy 40 évesen muszáj karbantartani a testet annak érdekében, hogy még legalább ugyanennyi ideig működjön és az sem árt, ha így néz ki. Emellett elkezdtem arckezelésekre is járni, persze, mivel szoptatok, egyelőre csak bizonyos szépészeti eljárásokat tudok igénybe venni, de fontos, hogy szép állapotban legyen a bőröm – árulta el Zsuzsi, aki arra a kérdésre is választ adott, hogyan vélekedik a plasztikai beavatkozásokról.



Plasztikai műtét? Miért ne, ha használ?

– Elgondolkodtam rajta, hogy ha nem úgy áll majd a bőröm ott, ahol nem lehet rajta javítani edzéssel, akkor lehet, hogy plasztikai beavatkozásra adom majd a fejem. Eddig sem ítéltem el senkit aki kés alá feküdt, szerintem még mindig jobb ez a megoldás, mint folyton elégedetlenkedni.