Folytatódik a botrány! Kulcsár Edinát sem kímélte az elismert énekes

Éppen két hete, hogy a Fekete Vonat nagyszabású koncertet adott a húsz év utáni összeállásuk tiszteletére. Bár a koncertnek rég vége, körülötte a balhé napról napra nagyobbra duzzad. Már a fellépést követő napokban világossá vált, hogy nem lesz folytatás, a tagok ugyanis egymásnak estek, ennek pedig elsődleges oka az anyagi kérdés volt. Még mindig nem tudni a teljes igazságot, lapunk azonban megpróbálta körbejárni a témát: koncertszervezésben járatos szakértőket kerestünk fel, akik megállapították, alighanem a koncertet szervező, InConcert-et képviselő Balassa János hozott hibás döntéseket, miszerint nem fix összegben állapodott meg, hanem a bevétel arányából osztoztak az előadók, ami a vártnál kisebb érdeklődés miatt nem volt túl jövedelmező.

A pénzre pedig alighanem mindegyiküknek szükségük volt. Fatima az előlegből végre új autót vásárolt, Beat pedig hónapokkal ezelőtt munkásszállóra kényszerült, az álomgázsitól remélte a megváltást: hogy hazamehet, helyre áll a családi béke, s végre elviheti nyaralni a feleségét.

Nem úgy sikerült a visszatérés, ahogy tervezték

Nem ők az egyetlen példa rá, hogy az elmúlt napokat balhé jellemezte a zenészszakmában. A hét közepén a nagy rajongótábornak örvendő, kétszeres aranylemezes énekes-influenszer, Szabyest nyúlt méhkasba, mikor meglehetősen nyersen nyilatkozott G.w.M-ről. Rohadvány szutyoknak nevezte a zenéjét, és elmarasztalóan beszélt a zenét fogyasztó társadalomról is, miszerint erre a művészileg értékelhetetlen produkcióra van kereslet. Bár akkor frissiben megkeresésünkre G.w.M és menyasszonya, Kulcsár Edina nem kívánt reagálni, estére mégis felpaprikázták magukat, s a rapper 24 óráig elérhető Instagram Storyban kezdte pocskondiázni a fiút, összehasonlítva dalaik nézettségét.

A válasz meg is érkezett másnap, Szabyest újra kemény kritikát mondott G.w.M zenéjéről, s ezúttal Edinát is belekeverte a közös számuk révén, illetve Gáspár Lacit is – akivel ugyanannál a cégnél volt reklámarc –, őt sem kímélve. Kérdés, hogy a szócsata folytatódik-e jövő héten is…

Szabyest válasza G.w.M.-nek Fotó: Instagram/Szabyest

S a balhéknál maradva: a megboldogult Berki Krisztián számára két fontos nő sem találja az összhangot. Édesanyja, Júlia durván kiakadt, amiért Mazsi látszólag élete legboldogabb időszakát éli, most éppen Zanzibáron egy ötcsillagos hotelben a kislányával, ahová új kedvese is elkísérte. Felkeresésünkre annyira felhergelte magát a gyászoló édesanya, hogy még azt is megfogadta: „Ha személyesen találkozom Mazsival, lehet, meg is tépem!”

Berki Krisztián édesanyja, Júlia egyre több haragot táplál Mazsi irányában Fotó: TV2

Szerencsére nem csak gyűlölködésből állt a hét: a Dancing with the Stars táncosának, Baranya Dávidnak biztosan nem. Egy hete, hogy oltár elé vezette gyönyörű menyasszonyát, akire napok óta így már a feleségeként hivatkozhat. A felejthetetlen napon ott volt Détár Enikő is, aki a DwtS korábbi évadában Dávid párja volt. A színésznő egy dallal is meglepte a friss házasokat. A násznép között jelen volt a táncos műsorból szintén ismert Mikes Anna: ő kapta el a menyasszonyi csokrot, így a babona szerint egy év múlva neki is házasodnia kell.