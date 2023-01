Háborog a zenész szakma: Ezért robbanhatott ki a botrány a Fekete Vonat arénás koncertje miatt

Az év eleji első nagy durranás, a várva várt Fekete Vonat koncertje körül nem csupán a szereplők, Fatima, Beat és L.L. Junior megnyilvánulásai, hanem az anyagi és szervezésbéli hiányosságok is teret kaphattak a sajtóban. Példátlan volt, hogy a koncert másnapján egymásnak estek a zenekar tagjai, a közösségi médiában üzengetve egymásnak.

Megtöltötték az Arénát, de nem volt elég a bevétel Fotó: YouTube

A figyelmesek kiszúrhatták, hogy a koncertet szervező, InConcert-et képviselő Balassa János minden eszközzel hárította a felelősséget, még akkor is, amikor a Bors feltette neki a kérdést: hogyan lehetett mégis anyagi csőd a szakmailag megkérdőjelezhetetlenül sikeres, teltházas januári 7-i koncert, ha megtöltötték az Arénát?

Én azt gondoltam, hogy siker lesz. Teljesen reális elképzelés volt, és a koncert végül minket igazolt, hatalmas siker volt. Az emberek az első perctől kezdve az utolsóig táncoltak, énekeltek, mindenki nagyon jól érezte magát

– hangzott el korábban Balassa szájából védekezésként ez, aki egyúttal kénytelen volt azt is elismerni, hogy gazdaságilag nem volt sikeres a koncert. Aztán persze mindent és mindenkit hibáztatni akart a koncert szervezője, a körülményeket, a gazdasági helyzetet. Mindez csak olajat öntött a tűzre.

De mit gondolt a koncertszervező szakma minderről?

Nem csupán az előadóknak, a háttérben tevékenykedőknek, mi több, a többi koncertszervezőnek is megvan a véleménye az elmúlt hetek eseményeiről. Sajtóhírek szerint Fatima és Beat 4-4 millió forintnyi előleget is felvett, ami több, mint amennyi megilletné őket a koncertet követő elszámolás alapján, de Balassa nem kéri tőlük vissza a pénzt. Az tény, hogy az Aréna még a legfoglalkoztatottabb magyar (és külföldi) zenészek számára is nagy falatnak számít, így, tovább gondolva az eddigieket, arra voltunk kíváncsiak, vajon hogyan fordulhatott elő az, hogy egy ilyen nagyszabású koncert után fizetség nélkül maradjanak a fellépők? Ki hibázhatott?

Aréna szinten szervezők körében nem szokványos, sőt többnyire példátlan kockázatra szerződtetni előadókat, vagyis hogy a bevétel arányában osztozzanak az előadók. Az ilyen koncerteknél általában fix összegben szoktak megállapodni a producerek, vagyis ők vállalják mindenért a felelősséget. Ha itt is ez történt volna, elő sem áll a probléma, hiszen nem lett volna min összeveszniük

– mondta a Borsnak egy, a neve elhallgatását kérő producer, aki jómaga is többször szervezett már előadást az Arénába.

"Mosolyogva kívántam nekik sok sikert!"

Megkerestünk egy másik szervezőt is, aki bár kérte, hogy nevét ne említsük, nagy tapasztalata van hazai és nemzetközi koncertek szervezésében egyaránt. Kérdésünkre elmondta: komoly szervezési hibák lehettek, hiszen óriási kockázatot jelent egy közel 20 éve nem koncertező zenekart az Aréna színpadára állítani.

– Én eleve nem is mentem volna bele ebbe. Nem hittem, hogy sikerülhet.

Sajnos az élet engem igazol, ennek ellenére mosolyogva kívántam nekik sok sikert!

– reagált az egyik nagy koncertiroda vezetője, aki nem érti, miért nem csitultak még a kedélyek a Fekete Vonat koncertje óta. Persze rögtön maga meg is adja a választ: nem sok zenekar teregeti ki ennyire a szennyesét utólag.

– Ezek olyan szakmai titkok, szerződésben rögzített adatok, melyek nem nyilvános információk. Nem szokott, sőt nem is szabadna olyannak elfordulnia, hogy nagy nyilvánosság előtt az előadók hangoztatják, milyen juttatás érte a markukat. Ezek az információk nem tartoznak a közönségre

Az, hogy ez ilyen botrányos lett, az egyértelműen a főszereplőkön múlt

– tette hozzá a szakember.

Egy romantikus álom volt, hogy újra összeáll a trió Fotó: Bors

Álmot kergettek?

Mindezek szerint akkor valamiféle romantikus álmot kergethetett a szervezés és a zenekar? A Bors által megkérdezett harmadik szervező szerint nagy valószínűséggel így lehetett.

– Valójában egy ilyen eseményre már minimum fél évvel, de inkább egy évvel előtte készülődnek mind az előadók, mind a szervezőiroda. Rengeteg a dolog, és szerződésben van lefixálva, kinek mi a gázsija. A kockázat itt abból állt, hogy a jegyek nem jól mentek, mi több, két héttel a koncert előtt csupán párezer fogyott el... Ekkor már bizonyára ők is érezhették, hogy nem lesz sikeres gazdaságilag. Minden bizonnyal ekkor születhetett meg az a döntés, hogy legalább szakmailag legyen siker. Vélhetően ezért osztogatták el a jegyeket a koncertre, hogy elmondható legyen, hogy telt ház előtt zenét a trió – véleményezte a történteket a szakember, aki megnyugtatásként azt javasolja a közönségnek, járjanak továbbra is koncertekre, számos hazai előadó bizonyította már, hogy felejthetetlen élményt képes adni...