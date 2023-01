Részletesen számolt be esküvőjéről Baranya Dávid

Baranya Dávid a Dancing with the Stars táncosa szombaton elvette szerelmét. Tudatosan választottak téli időt az ő nagy napjukra, de nem csak az időpont de a helyszín is különleges volt. Hiszen a egy régi gyárépületben rendezték meg a nagy napot, ahol a ceremónia a teraszon zajlott.

Szerencséjükre még az időjárás is mellettük volt, a zord időt egy napos nap sütés és meleg idő szakította meg. A friss házasok nagyon boldogok, direkt cosmopolita környezetben szerették volna kimondani az igent.

A násznép között még Dávid egykori táncpartnere a Dancing with the Stars első évadából, Détár Enikő is a meghívottakon volt. A színésznő még egy dallal is meglepte a friss házasokat, akivel nagyon szoros barátságot ápolnak, árulta el a Metropolnak. De barátja a szintén táncos Mikes Anna is ott volt, aki még a menyasszonyi csokrot is elkapta, így a hagyomány szerint neki kell a következő házasulandónak lennie.



Dávidék viszont a nászutat még nem tervezték meg, de amint meg van az időpont és helyszín repülőre is ülnek.



Sajnos még sem a dátum, sem a helyszín nincsen meg. Az biztos, hogy megyünk, de még pontosítani kell a részleteket

– nevetett.