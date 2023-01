L.L. Junior: "Én nem így szeretnék elbúcsúzni!"

Rendkívül kemény évek vannak L.L. Junior mögött, elég csak gyermeke elvesztésére gondolni, emellett Körtvélyessy Kingával való válása is igen nagy figyelmet kapott. Sajnos a zenész 2023-as éve sem indult jól, pedig akár így is történhetett volna: hosszú idő után ugyanis újra összeállt a túlzás nélkül legendásnak nevezhető Fekete Vonat, Arénában tartott nagykoncertjük utóélete azonban keserű szájízt hagyott nem csak a rajongókban, de a trióban is. A történteket aligha kell bemutatni, az utóbbi időben ugyanis elég sűrűn szerepeltek a hírekben: a Papp László Budapest Sport Arénában megrendezett visszatérő koncerten ugyan ránézésre telt ház volt, ám végül kiderült, hogy összesen csak 7000 jegyet vettek, háromezer ember pedig ingyenjeggyel élvezte az egyébként nagyon jól sikerült bulit. A buli szervezője azóta is igyekszik hárítani a felelősséget – gyakorlatilag szerinte mindenki hibás a Covidtól kezdve a válságig, csak ő nem – miközben több kommentelő elkezdett igen meredek összeesküvés-elméleteket gyártani, amiben L.L. Juniorra mutogattak ujjal (aki egyébként a koncert után ráeső pénz teljes összegét jótékony célokra ajánlotta fel), mondván (egyébként hónapokkal korábban bejelentett) dominikai utazása biztos menekülés. Ez természetesen badarság.

Junior elárulta: ugyan megviselte a nagykoncert utáni botrány, de sajnos a múlt megedzette Fotó: Markovics Gábor

Nem mondanám azt, hogy nem viselt meg ez a botrány, mert mindenkit megviselt körülöttünk, de azért ebben edzettebb vagyok, mint a fekete vonatos társaim ebben.

Ugye, akit a kisfia halálakor elkezdenek támadni, amikor ott sincs a helyszínen, annál edzettebb férfi vagy annál sérültebb ember nem nagyon lehet – magyarázta a kialakult helyzet kapcsán az RTL Fókusz kamerájának L.L. Junior, hozzátéve: jó ideje tervezett dominikai utazáséra amolyan El Caminóként is tekint.

Ekkor vonul majd vissza

Apropó, zene: Junior még tavaly év végén bejelentette, hogy nem vállal több klubkoncertet. Kevesebb, ugyanakkor élő zenekaros koncertet szeretne.

– 42 éves vagyok. Minden klubom teltházas, ahova megyek, ami nagyon jó érzés.

De láttam Bódi Guszti szívinfarktusát, Aradszky Laci is itt van előttem, hogy két koncert közt aludt egy picit, megpihent, én nem így szeretnék elbúcsúzni, nem így szeretnék elköltözni, hanem a családommal, nyugodtan.

Azt gondolom, ötvenéves korom után már nem fogok zenélni. De van még egy nyolcasom. Egy aktív hármasom biztos – jelentette ki Junior.