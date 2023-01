Keményen beleszállt Pataky Attilába és Lagzi Lajcsiba Zámbó Krisztián

22 évvel ezelőtt, 2001. január másodikán, tragikus körülmények között vesztette életét az énekes, akit mindenki a Királyként emlegetett. A halála körülményei a mai napig beszédtémát képeznek, főleg a szörnyű esemény évfordulója körüli időszakban. Most ráadásul egy sorozat is megjelent Jimmy életéről, amit nem fogadott épp kitörő lelkesedéssel a család: perre szeretnék vinni az ügyet. Zámbó Krisztián azonban úgy érzi: bármennyire is érdekli az embereket édesapja élete, és utolsó pillanatainak körülményei, nem kellene, hogy ezzel olyan emberek "haknizzanak", akik Jimmy életében egy szót sem szóltak a most felemlegetett történetekről.

Krisztián nem érti, Patakyék miért most álltak elő a Jimmy-történetekkel Fotó: YouTube, Bors

Krisztián külön kiemelte Galambos Lajost és Pataky Attilát.

– Mindenki az ellenkezőjét mondja, miután az édesapám meghalt. Mindenki annyi mindent mond.

Pataky Attila meg a Lajcsi is annyira elkezdte mondani... Nem értem, hogy akkor, amikor apukám élt, miért nem akkor beszéltek a fegyverről...

Azért kíváncsi lennék rá... Biztos volt benne valami igazság, de apám nem dobálózott azzal a fegyverrel. Akárhogy is ez lett a végzete... De miért most? Mindenki akkora csipával mondja a dolgokat – idézi az énekes Lakatos Leventének tett kifakadását a Ripost.

"Aki kardot ránt, kard által vész el"

Az Edda Művek frontembere decemberben mesélt Zámbó Jimmyről. Elmesélte: egyszer Lagzi Lajcsival hárman közösen léptek fel, Jimmynek pedig nem tetszett a fellépési sorrend, ezért fegyvert rántott.

Láttam már fegyvert előtte, de őszintén megmondom, egy kicsit azért jéggé dermedt a szívem, amikor Jimmy rám fogta. Kérdeztem is tőle, hogy mit gondol, mit csinál és megmondtam neki, hogy aki kardot ránt, az kard által vész el.

Ő meg csak folytatta, de a legszörnyűbb az egészben, hogy a most kérdeznék tőlem, nem tudom, hogy végül melyikünk zárta az aznapi koncertet. Ő vagy én? Megmondtam neki az incidens és a koncert után, hogy remélem tisztában van azzal, hogy ez most kettőnk életében ennyi volt, és nem több. Lemondtam arról, hogy barátok legyünk, mert mérhetetlenül nevetségesnek tartottam, hogy Miskolcon, az otthonomban fegyvert fogjon rám valaki – idézte fel a több évtizedes történetet tavaly év végén Pataky Attila.