Botrány! Zámbó Marietta perre készül A Király miatt

Bár tény, hogy a Zámbó Jimmy életéről készült tízrészes sorozat minden epizódjának elején ott virít a felhívás, hogy fikciókkal, vagyis „valótlanságokkal” tupírozták fel a történteket, Zámbó Marietta úgy érzi, több családtagját és őt is méltatlan módon formálták meg az őket alakító színészek. Ezért döntött úgy, hogy beperli a készítőket és a streaming szolgáltatót.

Marietta és testvére, Tihamér. Jimmy nővére fel van háborodva

„Soha nem ette cuppogva a csirkelábat!”

- Eddig nem szólaltam meg a sorozat kapcsán, mert le kellett nyugodnom. Maradjunk annyiban, hogy édesanyánk a halála előtt másfél nappal látta azt az epizódot, amiben az ő karaktere szerepelt és nagyon rosszul érintette az, amit látott.

Teljesen tönkretették őt lelkileg

- kezdte a Borsnak feldúltan Jimmy nővére. - Édesanyánk világ életében úrinő volt és soha életében nem dohányzott és nem ette cuppogva a csirkelábat a levesből. Tisztességgel, becsülettel nevelt fel öt gyermeket, akiket mind kitaníttatott. Úgy ábrázolták, mintha valami lepusztult, senkiházi proli lett volna és ez abszurdum! Ezért pedig felelni fognak, erre megesküszöm! Tisztában vagyok azzal, hogy nem a valóság ábrázolása volt a készítők célja, de az sem lehetett, hogy egy minden ízében tisztességes úrinőt úgy ábrázoljanak, ahogy ezt anyámmal tették. Személyiségi jogi pert indítok és nem csak édesanyám, de a magam és Jimmyke nevében is, hiszen engem is úgy mutatnak be, mintha valami elvetemült idióta lennék a testvérem nimbuszát pedig egyenesen a sárba tiporják - jelentette ki Zámbó Marietta.

Fotó: RTL

Egyszer sem hallani a Király hangját

Jimmy nővére azt is nehezményezi, hogy a sorozatban egyetlen egyszer sem lehet hallani legendás testvére hangját. - Az egy dolog, hogy az a fiú énekli a testvérem dalait, akit én és Árpi fedeztünk fel. De azt mégiscsak kikérem magamnak, hogy egy másodpercre sem csendül fel Jimmyke gyönyörű hangja a „róla” készült és a nevével eladott sorozatban - tette hozzá dühösen Zámbó Jimmy nővére.

Zámbó Krisztiánnak sem tetszett az a jelenet…

Zámbó Krisztián a Palikék világa by Manna című internetes műsorban beszélt A Király című sorozatról és bizony az ő szemét is szúrta, ahogyan a tavaly november 30-án elhunyt nagymamáját ábrázolták. „Soha életében nem dohányzott a nagymamám. Csodálatosan szép lakása volt a nyolcadik kerületben. Szegénykém, mielőtt meghalt, másfél nappal előtte nézte meg a filmet. Meglátta magát, ahogy cigizik, mint az állat és közben cuppogva eszi a csirkelábat… Ő egyébként egy úrhölgy volt.

Kicsit ez úgy jött le nekem, hogy megnézte és másfél nap múlva meghalt…

Nem hiszem, hogy emiatt, de akkor én úgy éreztem, hogy kicsit hanyagolom a sorozatot” - mondta Krisztián.