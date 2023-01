Berki édesanyja a gyámügyhöz fordul unokája miatt: Még Emma szülinapi ajándéka is nálam van

Szavakkal nehéz leírni, milyen fájdalmasan csendesen teltek az idei ünnepek Berki Krisztián szüleinek. Az édesapja és az édesanyja is a saját otthonában üldögélt szenteste, a telefont bámulva… Hátha megcsörren. A készülék azonban néma maradt, nem szólt bele vidám hangon a gyermekük, hogy boldog karácsonyt kívánjon. Az évek majd telnek, de a telefon többé nem szólal meg, a bénító veszteséget talán a fiúk után maradt unokák csivitelése enyhíthetné valamennyire. Ez a lehetőség azonban egyelőre elérhetetlen Júlia asszony számára.

Berki Krisztián szülei a gyermekük sírjánál Fotó: Bánkúti Sándor

Nem beszélnek egymással

Napokkal ezelőtt Berki Krisztián édesanyja, Júlia szomorúan mesélte arról, hogy szilveszterkor egyetlen kívánsága lesz, kapja vissza az egyetlen gyermekét.

Szürkék a napok, szürke volt ezért a szeretet ünnepe is, hisz minden nap ugyanolyan. Karácsony napján elmentem a fiamhoz a temetőbe. Nem mehettem hozzá vendégségbe úgy, mint eddig, csak a sírjához. Azt kívánom az újévre, hogy jöjjön haza Krisztián! Mi mást kérhetnék?

– mondta elgyötörten az asszony, akinek a fájdalmát csak tetézi, hogy nincs jóban mindkét menyével. Pamelával, aki Krisztián első párja volt, és akitől az első unoka, a most kilencéves Natasa Zselyke született, jó viszonyt ápolnak, a kislány rendszeresen beszél és találkozik a nagyszüleivel.

Pamela, Krisztián és Zselyke Fotó: Hódi Pamela

Nem maradnak ki a születésnapok, a nagyobb ünnepek, mindkét fél azon dolgozik, hogy szoros családi kötelék alakuljon ki a gyermekben. A másik meny, Berki Mazsi azonban más kérdés. Ő ezen a karácsonyon például – Krisztián édesanyjának elmesélése szerint – fel sem vette a telefont, így az nem találkozhatott az egy éves Emma unokájával.

Még a születésnapi ajándéka is itt van

Hívtam Mazsit kétszer, hogy megbeszéljük, hogy hogy legyen a karácsony, de egyszer sem vette fel a telefont és vissza sem hívott

– panaszkodott Berki édesanyja. – A kislánnyal nagyon régen találkoztunk már, még a születésnapi ajándéka is itt van. Emma november ötödikén született, vagyis másfél hónappal az első születésnapja után sem láthattam – mondja.

Mazsi és az anyósa között a megismerkedésükkor jó kapcsolat alakult ki, Mazsi volt az, aki szorgalmazta, hogy Krisztián fűzze szorosabbra az akkor már évek óta megromlott viszonyukat és fogadja vissza a családjába az édesanyját. Ezért Júlia asszony nagyon hálás volt, az új menyének köszönhetően visszakapta a fiát, sok közös programot szerveztek, épp kezdtek újra úgy élni, mint egy igazi család, amikor megtörtént a tragédia, Berki Krisztián 2022. május 6-án meghalt. A két nő között a tragédia után kezdett megromlani a viszony, Mazsi kerülte a találkozásokat, nem értettek egyet a temetés részleteiben, és még azt sem közölte az özvegy a szülőkkel, hogy pontosan miben hunyt el a fiúk. Ezt az információt egyébként a mai napig magában tartja, Krisztián szülei nem tudják, mitől állt meg a gyermekük szíve.

Krisztián és az édesanyja Júlia asszony

Elege lett ebből a helyzetből, gyámügyre megy

Júlia asszony mostanra komoly lépésre szánta el magát: jogi úton követeli ki magának és a volt párjának, Krisztián apukájának a jogot, hogy tarthassák a kapcsolatot a kisunokájukkal.

– Azt hiszem, hogy akármennyire is fáj a szívem, ez volt az utolsó hívás részemről. Ha a menyem nem akarja velünk tartani a kapcsolatot, én nem fogok erőszakoskodni. Majd megoldjuk másként az unokám láthatását. Elmegyek a gyámügyre, és hivatalos útra terelem az ügyet. Pontosan tudom, hogy jogom van ehhez és ezzel élni is kívánok! Az a kislány a fiam vére, a vér szerinti rokonom, a gyermekem egy darabkája. Nem engedhetem meg, hogy őt is elveszítsem.