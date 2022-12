Berki édesanyja, Júlia: Azt kívánom az újévre, hogy jöjjön haza Krisztián!

Berki Krisztián májusi halála az egész országot sokkolta, családja pedig megtört a fájdalomtól. A volt Fradi-vezér édesanyja, Júlia számára csak az unokái nyújtanak vigaszt, ám az idei karácsonyt nélkülük kellett töltenie. Szürkék a napok – ezt mondja Berki Krisztián édesanyja, akitől azt kérdeztük, hogy hogy tudta elviselni az első karácsonyt a fia nélkül.

– Szürke volt ezért a szeretet ünnepe is, hisz minden nap ugyanolyan

– folytatta az édesanya. – Karácsony napján elmentem a fiamhoz a temetőbe. Nem mehettem hozzá vendégségbe úgy, mint eddig, csak a sírjához.

Berki Krisztián édesanyja, Júlia asszony a fia sírjánál a temetésen

Berki Krisztián édesanyjának hangján hallatszik, hogy keresi a szavakat. De mi is mondhatna egy gyászoló édesanya?

– Azt kívánom az újévre, hogy jöjjön haza Krisztián! Mi mást kérhetnék?

– mondja megtörten, majd hozzáteszi: – Igaz, azt is kívánhatnám, hogy legalább a kisebbik unokámat láthassam. Karácsonykor hiába hívtam Mazsit kétszer is, nem vette fel a telefont és vissza sem hívott. Itt van még most is a kisunokám ajándéka, azt sem tudtam odaadni neki. Azt hiszem, hogy akármennyire is fáj a szívem, ez volt az utolsó hívás részemről. Ha a menyem nem akarja velünk tartani a kapcsolatot, én nem fogok erőszakoskodni. Majd megoldjuk másként az unokám láthatását.

Berki Krisztián és az édesanyja a celeb halála előtti években került újra közel egymáshoz