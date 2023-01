Szandi: Az én titkom az élet szeretete

Eltelt harminchárom év azóta, hogy együtt zenéltek Fenyő Miklóssal. Milyen élmény volt ez Önnek?

- Szavakba sem tudom önteni, mennyire boldog voltam ezen az egész turnén. A rock ’n roll világ mindig elvarázsol, amibe nagyon jó érzés volt egy kicsit visszacseppenni. Nagyon érdekes, nosztalgikus élmény volt, ugyanakkor újszerű is, egészen más, mint amikor kislányként együtt dolgoztunk. Az első négy lemezt csináltuk együtt Miklós bátyámmal, azóta megjelent másik tizenhat, már harminchárom éve vagyok a pályán. Nagyon sok minden történt időközben az életemben, de még most is magaménak tudom érezni ezt a világot. Miklós megjegyezte: meglepte, mennyit változtam, fejlődtem.

„Mély szeretet köt össze minket” Fotó: Kalinovits Zoltán

Fenyő Miklós fedezte fel önt, és segítette elindulni az útján. Hogyan tekint rá?

- Nagyon mély szeretet köt össze minket Miklós bátyámmal. Ez olyan, mint egy apa-lánya kapcsolat. Nekem ő olyan, mintha a második apukám lenne. Édesapám sajnos elég korán, 51 éves korában távozott közülünk, sok éve nincs velünk. Így kislányként is úgy tekintettem Fenyő Miklósra, mintha az apukám lenne. Ez több, mint szakmai kapcsolat, kicsit olyanok vagyunk, mintha családtagok lennénk. Nagyon jó barátnőm a lánya, Dió, szinte testvéri a viszonyunk.

Fotó: Szandi

Lányával „Az ünnep csak Veled szép” címmel egy új dallal lepték meg a közönséget. Blanka egyébként az Amerikai Egyesült Államokban él. Hogy viseli, hogy ilyen távol van?

- Szerintem a legfontosabb az, hogy a gyerekeink boldogok legyenek. Ma már szabadon repülhetnek a világban, nem láncolhatjuk őket magunkhoz. Rengeteget beszélünk, nagyon szorosan tartjuk a kapcsolatot. A szeretet összeköt bennünket a távolság ellenére is, és a dalok erőt adnak. Ez már a második alkalom, hogy úgy énekelünk együtt a Blankával, hogy tízezer kilométerre vagyunk egymástól. Minden évben készítünk egy ünnepi dalt, de ez az első magyar nyelvű karácsonyi duettünk. Csabi mellett társszerzője vagyok a produkciónak, szóval egy igazi családi alkotás született.

Fotó: Szandi

Ön szerint mi a kiegyensúlyozott élet titka?

- Az én titkom az élet szeretete. Az, hogy hogyan érezzük magunkat a mindennapjainkban – akár, mint nők – nem a csípő méretünktől vagy a kilóink számától függ. A legfontosabb, hogy mentálisan és fizikailag egészségesek legyünk. Annak van kisugárzása, aki boldog, és hiszem, hogy a boldogságunkért mi magunk is sokat tehetünk. Nekem is vannak nehéz pillanataim természetesen, de a családdal együtt minden akadályt legyőzünk.

Fotó: Szandi

Ön mit tesz saját és családja boldogsága, egészsége érdekében? Mennyire éli tudatosan az életét?

- Igyekszem olyan ételeket enni, és adni a családomnak, amikkel megőrizzük az egészségünket. A rendszeres sport szerintem nagyon fontos. A mozgással és a helyes táplálkozással, vitaminok szedésével figyelek oda arra, hogy egészségesek legyünk.

Tett-e fogadalmat önmagának újévkor?

- Fogadalmat nem teszek. Minél többször fogadkozik az ember az életében, annál kevésbé fogadkozik újra, mert egy csomó mindent nehéz megtartani. Igazából mindig csak azt kérem a Jóistentől, hogy egészségünk legyen és az előttünk álló kihívásokhoz pedig adjon erőt nekünk! Szakmailag nagyon szeretem, hogy minden évben új kihívásokkal találom magam szembe, remélem ez idén is így lesz. A legnagyobb szeretettel és pozitív érzésekkel várom az évet. Tavasszal egy műsorban is láthatnak majd a nézők, de erről egyelőre többet nem árulhatok el.