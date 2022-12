Találgatnak a rajongók: Titokban eljegyezték Stana Alexandrát?

Januárban bombaként robbant a hír, hogy alig két év házasság után külön utakon folytatja a TV2 sztárpárja, Horváth Gréta és Meggyes Dávid. Időközben a csatorna másik házaspárja is bejelentette, hogy 5 hónap házasság után zátonyra futott a kapcsolatuk. Alig egy hónappal később Stana Alexandra és Meggyes Dávid felvállalták a kapcsolatukat. Most már semmi sem áll a szerelmese útjában, akár össze is házasodhatnak, hiszen Meggyes Dávid és expárja, Horváth Gréta válópere már tavasszal lezajlott, sőt időközben Grétát már el is jegyezte az új szerelme.

A táncosnő az Instagram-oldalán osztotta meg, hogy szerelmével Kiskőrösre utaztak, ahol egy igazán különleges helyszínt látogattak meg. A fotó láttán pedig egyből beindultak a találgatások, miszerint Meggyes Dávid megkérhette Alexandra kezét. A csinos táncosnő kezén nem rég feltűnt egy gyűrű, így sokan arra gondolnak, hogy titokban meg volt a lánykérés.

Nem érzem prioritásnak, hogy egy gyűrű kerüljön a kezemre, de majd meglátjuk

– mondta mosolyogva a táncosnőnem karácsony előtt lapunknak.