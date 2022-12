Kiderült, kislánya lesz a TV2 sztárjának - különleges nevet választottak neki

Hetek óta izgatottan várta a TV2 Star Academy című tehetségkutató műsorának győztese a mögöttünk álló hétvégét, hiszen eljött végre a nap, amikor családjaik körében végre ő és Márk is megtudhatta, kislányt, vagy kisfiút várnak-e áprilisra. Az énekesnőnek e tekintetben volt egy megérzése, ami be is jött..

- Már egy ideje megtudhattuk volna a születendő gyermekünk nemét, de úgy döntöttünk, hogy ennél a pillanatnál mindkettőnk teljes családjának jelen kell lennie. Ezért megvártuk az utolsó adventi hétvégét és hazautaztunk Erdélybe. Huszonhatan gyűltünk össze és egy kiadós ebéd után mindannyian kimentünk a kertbe, ahol végül meggyújtottuk a füstfáklyákat - mesélte a Borsnak Szőcs Reni.

Fotó: Szőcs Reni

Egészen addig, amíg fel nem szállt a hatalmas, rózsaszín füstfelhő, csak a testvérem felesége tudta, hogy kislányunk lesz, hiszen a nemet meghatározó genetikai vizsgálat eredményét csak neki küldték el. Mondjuk én azért sejtettem, hogy lányunk lesz, de ez csak amolyan nagyon erős megérzés volt

- mesélte boldogan az énekesnő, aki lapunknak azt is elárulta, hogy már a névválasztáson is túl vannak.

- Na, a név kérdése az nehéz „szülés” volt! Márkkal soha nem szoktunk vitázni, de miközben kerestük a kislányunk nevét, néhányszor összeszólalkoztunk. Ami nekem tetszett, az neki nem és persze fordítva, így egy egész napon át pörgettük az utóneveket, mire rátaláltunk a tökéletesre. Améliának fogják hívni… - árulta el Reni.