„Potyogtak a könnyeim” – A színpadon sírta el magát Molnár György Elefánt

Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megterhelő volt számára az augusztusi koncert, ugyanis ott végérvényesen lezárta a zenekar hatvanéves pályafutását. Úgy gondolja, a rajongóknak is meg kell érteni, hogy ez egy végleges állapot, miután Benkő Laci és Mihály Tamás után Kóbor János is elhunyt. A zenész a Borsnak mesélt a nehéz pillanatokról, amiket a színpadra lépését követően érzett.

Amikor előre néztem, nem láttam Kóbort a mikrofonnal a kezében, helyette egy vadidegen ember állt ott. Nem tudom ebből mennyit vett észre a közönség, de hátat kellett fordítanom, mert potyogtak a könnyeim.

Muszáj volt megemberelnem magam, hogy vissza tudjak fordulni. Nem tudom már elképzelni másokkal, másképpen – mondta.

"Az Omega éljen az embereknek a tudatában." Fotó: Facebook/Omega

Fizikailag sem volt könnyű számára a fellépés, hiszen márciusi komoly műtétjéből akkor még nem épült fel. Szerencsére azóta már sokkal jobban van, lapunknak elárulta, a legutolsó vizsgálata is jó eredményt hozott.

