Francia vőlegénye miatt tanul főzni Orosz Barbi

Gusztusos ételfotót osztott meg Instagram-oldalán Orosz Barbi. A csinos műsorvezető bevallotta, nem mozog otthonosan a konyhában, de szeretettel készítette az ételt.

– Et voilà… Mivel tudjátok rólam, hogy finoman szólva nem vagyok konyhatündér, gondoltam mindenképp megosztom Veletek az első ételt, amit csodás új konyhámban készítettem szívem választottjának. Bundás kenyér vajon sütve Provence ízeivel és sajtocskával... – írta a gusztusos fotóhoz.

Öt évig konyhája se volt Orosz Barbinak

A Bors felkereste Barbit, hogy megtudjuk, hogyhogy csak most kóstolt bele a főzés művészetébe.

– Anyukám és a nagymamám is fantasztikusan főz, ők is, és a család többi nőtagja is mindig próbált tanítgatni. De nekem valahogy sosem volt időm és kedvem hozzá – kezdett bele a vagány műsorvezető.

– Öt évig nem is volt konyhám egy felújítási fiaskó miatt. Bár nem volt baja a konyhabútoromnak, mégis egy félreértés miatt mire visszaértem a boltból, a munkások kiszedték a komplett konyhát és levitték a sitt közé. Aztán nem siettettem az új konyhát. Sokáig egyedül éltem, egymagának nem olyan szívesen főz az ember.

Úgy voltam vele, hogyha megérkezik az igazi nagy szerelem az életembe, akkor azonnal megcsináltatom a konyhát és megtanulok főzni

– szögezte le Barbi, aki kétségkívül rátalált erre a bizonyos illetőre. Néhány nappal ezelőtt már eljegyzésről számolt be titokzatos francia udvarlójával.

– Szeretném a szerelmemet lenyűgözni. Még most tanulom, hogy mennyi ételt érdemes két emberre csinálni. Általában átesem a ló túloldalára, és ipari mennyiséget készítek – mesélte nevetve.

Barbi elárulta, vőlegénye jól főz, és csodálatos éttermekbe járnak Magyarországon és Párizsban is, ahol a férfi él egyelőre. Tervben van, hogy mindkét helyen elvégezzenek együtt egy főzőiskolát, illetve Barbi szeretné megtanulni a francia nyelvet is.