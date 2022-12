Nem csitul a botrány: Harry és Meghan nyilvános bocsánatkérést követel a királyi családtól

Mint ahogyan arról már mi is beszámoltunk, a Harry & Meghan című, Netflixen futó dokumentumfilm-sorozat óriási port kavart az egész világon, főleg a brit királyi család berkein belül. Harry és Meghan ugyanis több botrányt kavaró megjegyzést is tett a családját illetően, a herceg például arról is lerántotta a leplet, hogy Károlyék bármit képesek megtenni azért, hogy megvédjék Vilmost, őt és feleségét azonban nem csupán csak a farkasok elé vetik és vetették a múltban is minden alkalommal, de még etették is velük őket. A palota eddig nem reagált a sorozatban elhangzott állításokra, Károly pedig a pletykák szerint szeretne kimaradni a drámából, ám nem tud.

Sussex hercegének és hercegnéjének azonban nem volt elég revans a dokumentum-sorozat. Harry és Meghan királyi csúcstalálkozót szeretne a királyi család kulcsfontosságú tagjaival. Egy bennfentes elmondása szerint a sussexiak azt akarják, hogy az intézmény nyilvánosan vállaja a felelősséget, és kérjenek bocsánatot tőlük.

Fotó: YouTube

Harry és felesége szeretné, hogy erre a találkozóra még Károly király koronázása előtt sor kerüljön. A palota egyelőre nem reagált a herceg kérésére, akár csak a dokumentum-sorozatban elhangzott vádakra sem - írja a DailyStar.