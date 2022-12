"Mozgalmas volt ez az év" - Csepregi Éva karácsonykor sem pihent

A Neoton Família dívája megállás nélkül dolgozott az utóbbi hónapokban, s bár az ünnepek alatt pár nap szabadságot megengedett magának, az év vége ugyanúgy be van táblázva. Szilveszterkor színpadról színpadra áll majd, csak ezután jöhet szóba a hosszabb pihenés.

Fotó: Móricz István / Bors

Szerencsére nagyon mozgalmas volt ez az év, ahogy a december is, azonban az ünnepek alatt nem fér bele a munka. Ezt a családnak szentelem, ugyanis mi nem csak a karácsonyt ünnepeljük ilyenkor. A nővéremnek 24-én van a születésnapja, nekem pedig a névnapom. Idén jó dolgom volt, mert a unokahúgomnál gyűlt össze a család, azaz nem kellett főznöm, és külön készülnöm

- kezdte Éva, akinek nem sok ideje maradt a pihenésre: a nagy karácsonyi összejövetel után még a menye családját is meglátogatta, illetve a barátokkal is összejöttek egy koccintásra. Ráadásul az év utolsó napjai is hasonlóan fognak telni a színpadon.

Nem tesz újévi fogadalmat

Éva naptára már most be van táblázva nyárig, és bár szokott fogadalmat tenni, úgy gondolja, mindez felesleges.

– Az év végén már folyamatos a munka, szilveszterkor is fellépünk Bükfürdőn, és a megelőző napokban is járjuk majd az országot. Aztán mivel a nyáron nem volt megállás, januárban elutazunk egy kicsit melegebb éghajlatra... – nevetett a Neoton Família dívája, aki ehhez kapcsolódóan fogalmazta meg az újévi fogadalmát is.

Nem szeretem ezeket a fogadalmakat, mert szerintem olyan, mint a fogyókúra: mindig tervezzük, de csak halogatjuk. Éppen ezért, én 2023-ban szeretnék minél többet utazni, Magyarországon és külföldön egyaránt

- tette hozzá Éva.