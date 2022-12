Molnár Gusztáv gyerekkori barátjába szeretett bele felesége, már az első közös karácsonyukra készülnek

Hónapok óta tart már Molnár Gusztáv kálváriája. A színész azután került lejtőre, hogy exfelesége és gyermekének édesanyja megvádolta őt bántalmazással. Emiatt elveszítette munkáit, majd egyre jobban elhatalmasodott rajta az alkoholizmusa és depressziója. Az egykor sikeres sorozatsztárnak nemcsak a karrierje, hanem a magánélete is derékba tört: első felesége után második kedvese is elhagyta, aki pedig úgy tűnik, már meg is találta a boldogságot egy új férfi oldalán.

Új párja exének, Molnár Gusztávnak a gyerekkori barátja. Vivien a Reggeliben azt mesélte: régóta ismerik egymást, de korábban soha nem akartak semmit egymástól, csak baráti kapcsolat volt köztük. Aztán valami mégiscsak megváltozott bennük.

Ott volt mellettem a nehéz időszakokban, mindent végignézett, támogatta a kapcsolatunkat és a kapcsolatunk helyreállítását is. Végighallgatott, segített mindenben nem csak nekem, Guszti családjának is. Aztán egyszer csak az volt, hogy beszélgettünk, és kérdeztem, hogy miért nem vagy itt mellettem?

– osztotta meg.

Valahogy átbillent mindkettőnkben. Valamilyen szinten sérült voltam én is, meg neki is van egy múltja, de az a fontos, hogy mertünk nyitni egymás fele, mertünk bizalmat szavazni a másiknak

– mesélte.

A szerelmesek első közös karácsonyukra készülnek, hármasban lesznek Vivien kisfiával. Meg fogják látogatni Vivien szüleit Budapesten, de Komáromba is elutaznak a férfi családjához. Válását Molnár Gusztávval „egy kötelező rosszként” emlegette, amin át kell esni. Azt még nem tudja, hogy akkor fog-e találkozni exével vagy sem, mert elvonón van, a külvilágtól elzárva kezelik.