Mischinger Péter: Elvárom, hogy Szorcsik Viki nyilvánosan kérjen bocsánatot

Az egykori exatlonos tanárember, harcos és nem utolsósorban egy olyan cég középvezetője, mely hitvallásának tekinti, hogy elhatárolódjon mindennemű erőszaktól, legyen az fizikai vagy verbális. Szorcsik Viki vádjai ennél fogva Mischinger Péter karrierjét és megélhetését is veszélybe sodorták, de ami neki ennél is fontosabb, hogy a botrány kirobbanása óta számolatlanul kapja a leveleket olyan sorstársaitól, akiket alaptalanul vádoltak meg erőszakos viselkedéssel. A többségük nem tudta bizonyítani az igazát, és sokan, sokat vesztettek az oktalan támadások miatt. Péter ezért juttatta el szerkesztőségünkbe nyílt levelét, melyből részleteket közlünk, és melyet Mischinger Péter közösségi oldalain cikkünk megjelenésével egy időben teljes terjedelmében olvashatnak.

Péter elsősorban azt szeretné, ha Viki bocsánatot kérne tőle

„Viki hazugságokkal sokakat ellenem fordított a műsorban”

"Vikivel mind a ketten temperamentumosok vagyunk, ezt ki-ki a maga módján próbálja kezelni. A kiesésem előtt két nappal, kimerültségünkben kétszer is összeszólalkoztunk. A távolságnak és az indulatoknak köszönhetően mind a kétszer félre lett értve a „kiabálásom” és a mondandóm.

Lehetne rugózni a hosszan kisípolt reakciókon, a használt nyelvezeten, de azt gondolom, ezt a vonalat könnyebb elengedni.

Ugyanakkor a színtiszta hazugságokat és ami velük járt, már nehezebb. Nem kaptam lehetőséget megbeszélni a problémát így Viki „szabadon” hergelhette ellenem a csapattársaimat. Viki szisztematikusan, módszeres hazugságokkal sokakat ellenem fordított, aminek eredményeképp a becsületemet megtépázta és kiestem a játékból" – olvasható Mischinger Péter levelében, melynek folytatásában azt is közli vádlójával, hogy milyen következményekkel járhatnak számára a hazugságok, vagyis mit is veszíthet.

Péter akár a munkáját is elvesztheti a vádak miatt

"De mivel is játszott Viki? Mi történik, ha nem maradok feddhetetlen? Egy olyan multinál vagyok vezető beosztásban, aminek alapelve az empátia, s azt hirdeti is. Ha ez a rágalomhadjárat célt ér, akkor a jó hírnevemnek és a karrieremnek egy csapásra vége. Én nem vagyok megélhetési celeb. Szeretek szerepelni, de a szakmai karrierem az alapja az életemnek. Viki a megélhetésemet kockáztatta a hazugságaival. Ha félni kell attól, hogy „beleállítom a vasvillát a hátába”, akkor a gladiátor bemutatóknak is búcsút mondhatok. Ugyanis ott ténylegesen egymás életével játszunk, és senki nem szavatolhatná az ellenfeleim és egyben barátaim testi épségét" – fogalmazott Péter, majd elárulta, miért nem hagyja, hogy a feledés homályába merüljenek a történtek, és egyben jelzi Szorcsik Vikinek, hogy kész akár peres úton is elégtételt venni rajta a rágalmakért és valótlan állításokért.

"Vikinek igenis, büntetőjogi felelőssége is van ebben a mindenki számára méltatlan ügyben, a idő pedig egyre fogy, Viki pedig eddig semmi jelét nem adta annak, hogy szeretne bocsánatot kérni.

Ennélfogva számomra nem hagyott más utat, csak a jogi elégtételt.

Akár a bíróságra is elmegy igazáért

"A konfliktus felvállalásával az a célom, hogy erőt adjak azoknak, akik ilyen teherrel élik a mindennapjaikat" – folytatta írásában Péter. "Hiszem, hogy az ilyen jellegű viselkedésnek egyetlen ellenszere van. Nyílt és őszinte kommunikáció, szükség esetén segítség kéréssel. Mindig van, aki segít. Ha csak egy ember is példát vesz, felveszi a kesztyűt és ezzel jobbá tudom tenni az életét, akkor megérte és százszor is vállalom a megpróbáltatásokat. Elvárom, hogy Viki nyilvánosan bocsánatot kérjen és tisztázza az engem ért valótlan vádakat. Ha ezt megteszi, nem indítok rágalmazási pert és nem fogom feljelenteni"