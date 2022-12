Durva: talán maga sem hiszi, amit Szorcsik Viki állít

Azok a tömegek, akik szerda este a Farm VIP adását nézték, egy emberként háborodtak fel Szorcsik Viki kijelentésén, amit csapattársáról, Mischinger Péterről mondott. A színésznő vádjainak bizony komoly polgárjogi és büntetőjogi következményei is lehetnek és korántsem az egykori exatlonos kerülhet bajba.

Fotó: TV2

A színésznő nem biztos, hogy élete legjobb döntését hozta, amikor igent mondott a TV2 reality-jének felkérésére. Szorcsik Viki ugyanis gyakorlatilag az első perctől kezdve főszereplője, generátora a kirobbanó nézeteltéréseknek, hangos és méltatlan vitáknak. A Farm VIP szerdai adásában pedig alaposan túllőtt a célon. A közte és csapattársa, Mischinger Péter között adások óta tartó feszültség lezárásaként olyan súlyos vádakat fogalmazott meg az Exatlon sztárjával szemben, melyeket talán jobb lett volna átgondolnia, mielőtt forgó kamerák kereszttüzében kimondja őket.

Engem olyan szinten megalázott a nőiességemben egy férfi, hogy nekem innentől fogva nincs miről beszélgetni vele.

Ezt a hangnemet nem lehet megengedni! Nem lehet az, hogy ilyen burkolt agresszióval csináljuk végig ezt a játékot és féljünk egymástól – hangzott el Szorcsik Viki szájából a szerdai farmgyűlésen.

Okfejtését, vagy inkább vádjait nem csak a csapattársai, de a nézők is hitetlenkedve hallgatták, hiszen a sportember nem használt a vele folytatott vitában obszcén szavakat és soha nem is lépett fel agresszívan sem vele, sem másokkal szemben. Ezzel szemben a színésznő mindezt többszörösen megtette már a játék során, szinte mindenkivel, akivel csak kapcsolatba került. Sőt, felvétel tanúsítja, hogy ordibálás közben egy fahusángot is Péter irányába hajított.

