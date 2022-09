Újabb botrány a királyi családban: Károly miatt nem búcsúzhatott el haldokló nagymamájától Harry herceg

Hiába tűnt úgy, hogy a gyász közelebb hozta egymáshoz Harry és Vilmos herceget, sőt, már Meghan Markle is kész lenne visszaköltözni Angliába, a most napvilágot látott hírek fényében ez aligha elképzelhető. III. Károly ugyanis olyat tett, amit fiatalabb fia nem fog egykönnyen megbocsátani neki, sőt, hosszas viszály várható. Ráadásul mivel a brit sajtó most az újdonsült király húzásától hangos, ez aligha tesz jót a népszerűségének.

Most derült ki: Meghan kitiltása miatt Harry nem búcsúzhatott el a haldokló II. Erzsébettől Fotó: AFP

Úgy hírlik, hogy II. Erzsébet családját Balmoralba rendelték, hogy elbúcsúzhassanak a haldokló királynőtől,

Károly azonban kijelentette: Meghan Markle-nek semmi keresnivalója ezen a családi összejövetelen.

Harry azonban szerette volna, hogy felesége és gyermekei édesanyja mellette legyen a nehéz pillanatokban, ami miatt vitába keveredett apjával. A vita hevében pedig végül lekéste azt a gépet, amivel a többiek – Vilmos herceg, Eduárd wessexi gróf és András herceg – a skót birtokra tartott, így nem volt alkalma arra, hogy elbúcsúzhasson nagymamájától.

Harry ezt követően – nyilván sértettségében – amikor a királynő halála után Balmoralba érkezett, nem volt hajlandó Károllyal és Vilmossal ebédelni, inkább András és Eduárd társaságában étkezett – írja a Daily Star. Ő volt egyébként az első, aki elhagyta a birtokot, amit eddig nem igazán értett senki sem, és a herceget tartották érzéketlennek miatta, a most napvilágra került fejlemények azonban jelentősen árnyalják a képet.