Megemlékezést szerveznek Kóbor János halálának évfordulójára – „Ha nincs Omega, akkor mindannyian egy kicsit kevesebbek vagyunk”

Az Omega menedzsere, Trunkos András a sorozatos tragédiák után is újjáépíti az együttest – és nem emlékzenekart akar létrehozni. Benkő László, Mihály Tamás, majd az énekes, Kóbor János halála után is tovább játszaná az Omega számait egy zenekar, amelyben Debreczeni Ferenc dobos, azaz Ciki is benne van, mellette pedig a korábbi kisegítő gitáros, Szöllősy Kata is játszik. A formációhoz csatlakozott már gitárosként a híres kőbányai zeneiskola igazgatóhelyettese, Maróthy Zoltán is – miután az eredeti gitáros, Molnár György Elefánt betegséggel küzd. Az új tagokat az Omega régi menedzsere, Trunkos András keresi, ő építi újjá a zenekart Omega Testamentum néven.