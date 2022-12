Kozma Orsi: Meg kell találni azt, aki kirángat a negatív spirálból

A „Változik a Világ” című hamarosan megjelenő lemezén a jövő nagy kérdéseiről is énekel Kozma Orsi. Kilenc éve már, hogy életet adott ikreinek Orsi, azóta nem csupán saját magáért, hanem anyaként lányai jövőjéért is izgul. Hiszen az elmúlt időszakban világunk az érzékeny lelkeket erőteljesebben érintette.

– Az érzékeny emberek, a „művészlelkek” rezonálnak mindarra, ami most a világban történik. Nem tudunk, és nem is akarunk elmenni mellette, így a gyerekek is találkoznak ezekkel a dolgokkal. De ez nem baj, hiszen nem akarnám a lányokat burokban nevelni, ám,

mint anya, nyilván aggódom Anna és Sára jövőjéért...

– kezdte Orsi komolyan a beszélgetést. Hozzátette, hogy nincs arról szó, hogy örökös aggódást érezne, azonban a változás inspirálja alkotói minőségében. Így jöhetett létre ez a duett is, a "Világgá mennék Veled", melyet régi kollégájával, Geszti Péterrel énekel.

A két énekes sokáig váratta a közönséget egy duettel Fotó: Galler András "Indián"

– Petivel nagyon egy húron pendülünk, emberileg és szakmailag is. Mindig is így volt, és a Jazz+Az után szerettünk volna egy közös dalt. A terv régóta megvolt, a megvalósulásra kicsit várni kellett, a közös munka pedig mindig nagyon jó vele – tette hozzá Orsi, aki Gesztivel nemrégiben egy klipet is leforgatott a kissé Jazz+Az utánérzetű, nosztalgikus hangvételű dalhoz, melyet a kliprendező mogul, Galler András, „Indián” rendezett. A forgatásról is elárult egy-két kulisszatitkot Orsi.

– Nagyon hosszú volt a nap, amikor forgattunk, de minden másodpercét élveztem. A klipben egy pár története rajzolódik ki, akik rossz időszakon mennek keresztül. Ez nem egy klasszikus szerelmi történet - mondta Orsi, majd folytatta:

– Jó lenne elszökni a gondok, a bajok, a szürke hétköznapok elől, de ha van egy társ, akit szeretünk, ő ki tud rángatni ebből a negatív spirálból.

Lehet ilyen menedék a szerelem, a család, az otthon melege, egy jó barát, bármi, ami erőt adhat, hogy az ember ki tudjon szakadni. A refrén pozitív üzenetével pedig reményt szeretne adni az embereknek, hogy igenis van kiút – szögezte le az énekesnő, és elmondta azt is, hogy Geszti szövege még jobban elmélyíti a dalt egy belső utazássá, megfűszerezve a dal egészén átsejlő melankóliát.