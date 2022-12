Otthagyja Balit Horváth Éva

Horváth Éva és családja év elején költözött ki Bali szigetére, ahol mesés körülmények között laknak. A hely teljesen magával ragadta a modellt, aki azonban a karácsonyt több okból sem tudná teljes egészében kint ünnepelni.

- A karácsony ugyanolyan lesz nálunk, mint eddig. Most is hazajövünk, nem Balin töltjük, ugyanis így van időnk találkozni a barátainkkal is.

Balin nem ünneplik a karácsonyt és nincs is az az igazi ünnepi érzés, mint itthon

– mesélte Éva a Ripost-nak.

A főzéssel is bajban lett volna, ugyanis egy libasültet sem tudott volna elkészíteni, sőt, sütője sincs a házban.

Horváth Éva azt is elárulta: nem csak karácsonyra jönnek haza, ugyanis arra a pár napra nem érné meg a magas repülőjegy árak miatt. A szilvesztert is itthon tervezik, így kicsivel több időt tudnak eltölteni a családdal és a barátokkal, majd pár napra rá vissza is utaznak a nyári 30 fokba.

– A szilvesztert is itthon töltjük, ugyanis négy napra elég luxus lenne hazajönni ilyen repülőjegy árak mellett, és egyébként is, ha már hazajövünk, jobb egy kicsit több időt lenni itthon. Pár napot még maradunk az újévben, de utána megyünk is vissza – nyilatkozta Horváth Éva, aki hozzátette, hogy régebben sokat karácsonyozott a trópusokon, és ott teljesen más.

– Balin nem ünneplik a karácsonyt, fenyőfát is csak 1-2 helyen lehet kapni. Mivel egyre több külföldi él itt, nyilvánvalóan valamennyit változtatott a hangulaton, de mégsem olyan, mint otthon.