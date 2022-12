Karambol után két nőt is az ágyába vitt Varga Viktor

Varga Viktor november végén forgatta le legújabb, Boldog Karácsonyt Mindenkinek! című dalának videoklipjét. Az egyik szereplőért igyekezett éppen, amikor baleset érte, összecsattant egy másik autóval. Szerencsére nagyobb baj nem történt, nem sérült meg, csak az autóban keletkezett némi kár.

Fotó: YouTube

A klip több helyszínen készült. Viktor egy jurtában él a Duna-parton, ez adta az egyik helyszínt. A jurta igazi karácsonyi díszítést kapott a forgatás alkalmából. A kisfilm főrendezője Christian Schneider, aki több világsztárral dolgozott már együtt. Hollywoodban is rendezett, ott is sajátította el a rendezői szakma fogásait. A jó hangulatú forgatás reggeltől estig tartott. A klipben kristálytiszta hangú gyermekstatisztákkal énekelt együtt Viktor. Két gyönyörű angyalt is láthatunk a filmben, Hulényi Laura énekesnő és Novák Zafír latin táncosnő személyében. Viktor velük még az ágyat is megosztotta.

A forgatás másik helyszíne Szentendre volt. A Fő tér, a szentendrei Duna-part mellett a Hubay házban található Karácsony Múzeum gyönyörű helyszíne is látható a kisfilmben. A klip különlegessége egy drónnal felvett jelenet, amelyben a gyerekek egy szívet formálnak, a szív közepében pedig Viktor áll és a karácsonyfa. Kevesen tudják, hogy Varga Viktornak saját kis varróműhelye van, ahol maga készíti a ruháit. Természetesen a klipben is olyan ruhában szerepelt, amit saját kezűleg varrt.

Christian Schneider nemcsak a kisfilm rendezője, de a különleges karácsonyi dal szerzője és szövegírója is. Ez volt az első közös munkája Varga Viktorral, de nem az utolsó. Már a karácsonyt követő időszakra koncentrálnak. Jövő évre a Cannes-i Dalfesztiválra készítenek dalokat, ahol a világ összes híres producere, zeneszerzője, kiadója megfordul. Itt fog bemutatkozni Viktor az új dalaival. A fő cél az, hogy Christian segítségével elinduljon a világsztárság felé.