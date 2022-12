Járai Máté bevallotta, ő maga is szokott péniszfotókat kapni

Az idei év utolsó IstenEst felvétele igazán különlegesre sikerült. A résztvevők egy szilveszteri adáshoz mérten elegánsan öltözve jelentek meg a forgatáson, amivel Istenes Bencét szerették volna megviccelni, hiszen ő inkább humorosra vette a formát. A vicc jól sikerült, Kovácsovics Fruzsi egy csillogós kis estélyiben, Járai Máté és Fluor pedig szmokingban kezdték a beszélgetést, ami csakhamar merőben pikáns témára terelődött.

Bence vendégei igen elegánsra vették a formát, hogy utána elkezdjenek a péniszfotókról társalogni Fotó: YouTube

Kiderült: Fruzsi nemrég kapott valakitől egy igencsak extrém tartalmú képet. Bencének és a többi résztvevőnek mind volt élménye és véleménye is a péniszfotó műfajáról...

Egy ismeretlen férfitól megkaptam életem első és remélem utolsó p*cs képét.

Megmondom őszintén, csak vállat vontam, nem éreztem az égvilágon semmit! Nemhogy nem izgatott fel, nem éreztem semmit. A szexualitás nekem másról szól, nekem a férfi nemi szerv az csak egy szerv, el van idegenítve az embertől. A vonzalom nagyon kell a szexhez, és nem a hímszervéhez vonzódom, hanem az emberhez – fejtette ki Fruzsi a véleményét a képről.

Járai Máté is kapott már

A többiek azért megjegyezték: nem biztos, hogy minden nő így van ezzel. A nyitott házasságban élő Járai Máté pedig elmesélte: ő is kapott már intim fotókat, méghozzá mindkét nemtől.

– Én is szoktam ilyet is, olyat is kapni – vallotta be Máté.

Ez egy kicsit olyan, mint a pornó. Ha belegondoltok, úgy lehet izgalmas, hogy ha tisztázzátok egy idő után, hogy csupán ennyit akartok egymással.

Akkor legyen az nő, vagy férfi, izgató is lehet a kép, a maga elvonatkoztatottságában. Én úgy gondolom, van nő, akit ez izgalomba is tud hozni, de valóban nem ez lenne az első kép, amit küldenék Fruzsinak, ha meg akarnám hódítani – tette hozzá Máté.

Máté kapott már férfiaktól és nőktől is intim fotókat Fotó: YouTube

Fluor kifejtette: nem "érzi" ezt a műfajt.

Én biztosan nem fogok ilyet küldeni senkinek, soha!

– zárkózott el a WellHello énekese, hozzátéve, hogy a nők máshogy működnek, ha péniszfotót kapnak, mint a férfiak, ha ők kapnak egy nőtől valamilyen meztelen fotót.