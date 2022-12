Hevesi Kriszta: Nem akarok valóságshow-gyilkos lenni!

Javában zajlik a Farm VIP, amelyben hazai sztárok versenyeznek két csapatban egymással. A sárga és piros csapatban már tagcsere is történt, valamint hétről hétre meg kell szavazni egy személyt, akivel nem kívánják a játékot folytatni.

A Bors megkereste dr. Hevesi Kriszta pszichológust, a műsor egykori résztvevőjét, meséljen arról, hogy élte meg a folyamatos konfliktusokat, mennyire tudta könnyebben venni a játékon belüli feszültséget, mennyire elemezte a társait.

Fotó: Facebook

- Valahol ez egy kicsit önismeret. Nekünk, pszichológusoknak is szükségünk van önismeretre. Ilyen értelemben a Farm VIP a magyar El Camino. A civil, nem pszichológusok szokták kérdezni, hogy én folyamatosan elemzek másokat? Igazából ilyen értelemben egy pszichológusi helyzet más. Bekattannánk, ha folyamatosan szakmailag elemeznénk mások viselkedését. Nekem az volt az előnyöm, hogy kevésbé veszem fel a kesztyűt konfliktusok esetén. Jobban tudom az önkontroll, önszabályozás képességét gyakorolni. Nem elemeztem folyamatosan a többieket - mesélte Kriszta, majd hozzátette, hogy nem akart minden konfliktust megoldani, de emberként jelen volt minden helyzetben.

Nem akarok valóságshow-gyilkos lenni, hogy minden konfliktust azonnal kezelni akarjak!

A csapaton belül is akadtak olyan személyek, akik hevesebb érzelmekkel mentek bele egy-egy konfliktushelyzetbe. A csapattagok egyre jobban fáradnak fizikálisan és mentálisan is a farmon belüli versenyek, valamint az ellentmondások miatt. Hevesi Kriszta pszichológus szerint a stáb nagyon figyelt arra, hogy senkinek ne legyen szüksége külső segítségre a műsor után.

- Azt gondolom, hogy a feszültség és a kémia megvan a csapaton belül, de a stáb nagyon figyelt arra, hogy pszichológiai, pszichiátriai kezelésre senki ne szoruljon. Nyilván az élményeket magunkkal visszük, de van ennek egy lecsengése. Időbe telik, mire visszarendeződünk. Idő, mire feldolgozzuk az élményeket, hogy mit, hogyan csináltunk. Volt olyan, aki szabadjára engedte az indulatokat és úgy volt vele, hogy miért is fogja vissza magát? Nekem fontosabb volt ezt kezelni, de olyan nagy érzelmi tusák nem is voltak bennem, mert borzasztóan élveztem az egész harci helyzetet, amibe a konfliktusok kezelése és megoldása is beletartozik.

Nem gondolom, hogy bárkinek olyan szinten pszichés zavarai lennének, hogy ne tudná maga kezelni

– vallotta Kriszta, aki szerint az egyik legnehezebb dolog a nézői kommentek, hiszen olyan szinten bántanak egyeseket, hogy egyáltalán nem is posztolnak emiatt.