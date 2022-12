Aggasztó hírt jelentett be Hajdú Péter, ez történt karácsonykor

Hajdú Péter karácsonya nem alakult túl jól. Sajnos az ünnepbe betegség rondított bele. Bár pár napja még ünnepi fotókat posztolt, de Insta-sztorijában már arról számolt be: elkapta a koronavírust. Sajnos így a programokat és a család látogatás is valószínűleg le kellett mondaniuk. Amíg lábadozik, kényszerpihenőre van ítélve. Innen is jobbulást kívánunk a tévésnek!

Sajnos Hajdú koronavírusos lett karácsonyra Fotó: Insta-sztori