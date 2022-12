Fogdába került az országosan ismert magyar híresség

Óriási rajongótáborral rendelkezik az a hazai híresség, aki rendőrségi ügybe keveredett a napokban. A sztárt egy rutin közúti ellenőrzés során kapcsolták le a rend éber őrei, ugyanis engedély nélkül vezette a járművét. A jogsiját azért vonták be korábban, mert összegyűltek a büntetőpontjai. Ami láthatóan nem hátráltatta abban, hogy vezessen. Ezért nemcsak három napra fogdába került, de a bíróság is elítélte.

A sztárt egy rutin közúti ellenőrzés során kapcsolták le a rend éber őrei (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Az ügy részleteit kiszimatoló NOOL.hu megkereste a Balassagyarmati Törvényszék sajtótitkárát, dr. Bárány Dávidot, aki elmondta, hogy december 14-én valóban történt egy bíróság elé állításos eljárás, amiben egy salgótarjáni férfivel szemben engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt 3 nap elzárást, 300 ezer forint pénzbírságot és 3 hónap járművezetéstől eltiltást szabott ki a Salgótarjáni Járásbíróság szabálysértési ügyekben eljáró bírósági titkára. Hozzátette, fellebbezés hiányában a bíróság döntése jogerőre is emelkedett.

A sajtótitkár azt is elmondta, hogy a közismert férfi 3 nap fogdáját a bíróság jóváhagyta, vagyis ezt nem kell újra leülnie, ha újabb kihágás miatt ismét elítélnék. Azonban ebben az esetben így is kaphat akár egy évet is bűnismétlőként.

A NOOL kereste az ügy főszereplőjét, de a névtelenségét megőrizve, nem óhajtott semmit mondani a történtekről.