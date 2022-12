Ezért érzékenyült el karácsonykor a híres magyar zenész

Német Alajos nem mindig szerette a karácsonyt, de gyermekkorában sok szép ünnepi tradíció volt a családjukban. Ezeket mai napig őrzi és szeretné átadni a négyéves kisfiának is.

"A karácsony még mindig szent ünnep számomra. Annak idején még ministránsként vittük a papnak a bort, csengettyűztünk, meg körmenetre jártunk. Sokat zenéltünk is. A nővérem zongorázott, bátyám csellózott, én hegedültem, így kamarazenéltünk szenteste. Vártuk az angyalkát és a Jézust, hogy mit tesznek a fa alá. Tovább is vittem a hagyományt, és amikor megszületett a lányom, igyekeztem ugyanezt a karácsonyi hangulatot megteremteni neki. Most azt vártam, hogy mit fog szólni a négyéves fiam, amikor meglátja a feldíszített karácsonyfát. Sokat adok a karácsonyi tradícióra és minden szenteste elérzékenyülök. Mindenki eszembe jut, aki már nem lehet közöttünk. Számomra a szeretet a legfontosabb és pont most - amikor a szomszédunkban háború zajlik - jó arra gondolni, hogy nekünk megadatik, hogy Magyarországon békességben szeretetben éljünk" - mondta a basszusgitáros, akinek voltak szomorú ünnepei is.

"Amikor a kislányom elvégezte a főiskolát és elköltözött Franciaországba - ahol nyolc évig élt – sokáig egyedül ültem egy lakásban karácsonykor. Mivel elváltam, nem volt feleség, se gyerek, és minden elveszítette az értelmét. Csak búslakodtam egy szobában… Aztán szerencsére a sors úgy hozta, hogy lett egy új feleségem és egy négyéves kisfiam, aki most nagyon leköt és aki miatt ismét fontos a karácsony is. Nincs időm a múlton merengeni, vagy sajnálni magam, hiszen miatta menni kell tovább előre."