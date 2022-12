Emlékszel még az E.T. gyereksztárjára? Megdöbbensz, ha meglátod, hogy néz ki ma

Kétségtelen, hogy jól esik néha elővenni régi kedvenceinket, és megnézni, mi lett velük, mi lett belőlük, hiszen tagadhatatlanul úgy élnek az emlékeinkben, ahogy megismertük őket. Pedig bizony a Dallas Lucy-ja sem fruska már, valamint az A-Ha sármos énekese felett is eljárt az idő... És bizony 1982. sem ma volt, így az E.T., a földönkívüli sztárjai is leéltek egy életet azóta, hogy Spielberg klasszikusát először levetítették a mozikban. Nos, a sci-fi klasszikus kapcsán jutott eszünkbe: vajon mi lett a főszereplő Elliottot játszó gyerekszínészből, Henry Thomasból?

Henry Thomas Spielberg klasszikusában Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Nos, Henry Thomas mindössze 11 éves volt, amikor kijött az E.T., amiért rögtön be is zsebelt egy filmes díjat, a Youth in Film Legjobb fiatal színészének járó elismerését. De emellett többek közt Golden Globe-ra is jelölték szerepéért. Spielberg moziját követően még szerepelt jó pár filmben gyerekszínészként, többek közt a Cloak & Dagger-ben kapott főszerepet. Azon gyerekszínészek közé tartozik, akik sosem tűntek el, mindvégig kitartottak a színészet mellett, ugyanakkor nem értek el olyan világsztár-státuszt, mint például az ugyancsak E.T.-ben játszó Drew Barrymore. Thomast láthattuk például a New York bandáiban Leonardo DiCaprio mellett, vagy a Netflix sikersorozatában, a A Hill-ház szellemében.

Thomas háromszor házasodott, és három gyermeke született.

A színész egyébként 2019-ben egy reklám kedvéért újra eljátszotta E.T.-beli szerepét: