Emlékszel még az A-Ha énekesére? Így néz ki ma a nyolcvanas évek szépfiúja

1985-ben egyik pillanatról a másikra tett szert hírnévre az egész világon egy friss norvég popzenekar, az A-Ha: fogós dallamának, valamint különleges, ceruzarajzos klipjének köszönhetően a Take On Me olyan sláger lett, amit a mai napig minden előadó megirigyelhet.

Persze sokan egyslágeres zenekarként tekintenek rájuk, a csapat a mai napig ad ki albumokat (a legutóbbi másfél hete jelent meg), és olyan neves fesztiválokra is meghívják őket mostanában is, mint a Montreux-i Jazz Fesztivál. A banda énekese, az egykor angyalarcú, igazi lányok kedvence Morten Harket már 63 éves, és bizony fogott rajta a kor is. Rögtön mutatjuk, hogy néz ki most!