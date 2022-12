Csuti: „Még nem mutatom be új kedvesem a gyerekeimnek"

Olykor az élet ad, máskor elvesz. Szabó András, Csuti ezt érezheti, mikor lajstromba veszi az elmúlt év történéseit. Ott volt a magánéleti válság, mellyel majd’ egy éve már, hogy szembe kellett néznie. Kulcsár Edinával az év elején jelentették be, hogy véget ért a házasságuk. Ráadásul év elején elveszítette mindkét imádott nagymamáját.

Fotó: Bors



– Egy valamit remélek a jövő évtől: kevesebb veszteséget, több egészséget, a többit majd én megoldom! – kezdte az üzletember. Rokonai elvesztése megrázta, hiszen nagyszüleihez szoros kapcsolat fűzte, nagypapájáról is megosztott egy kis emléket.

– Legutóbb pont úgy mutattam meg a fiamnak a csillagokat, mint ahogyan azt a nagypapám tette anno nekem Badacsonyban. Igazán szép emlék ez számomra, és ahogy látom, Medox is nagyon vevő az ilyesmire. Csillogó szemmel ezt mondta nekem: apa, én még életemben nem láttam ilyen szépet! – mesélte a büszke apuka, aki nemrég jött vissza a szokásos téli pihenéséről, ahová édesanyja, és nevelőapja is elkísérte. Azonban új partnerét egyelőre nem mutatta be még a család egyik tagjának sem.

Még nem mutatom be új kedvesem a gyerekeimnek. Szeretnék eljutni a kapcsolatnak olyan fázisába, amikor már biztosak az érzelmeink. Nagy útkeresés volt ez az év, talán én is egy kicsit óvatosabb lettem

– mesélte Csuti, és azt is elárulta, vajon milyen tervei vannak az újév utolsó napjára.

Fotó: TV2

Valószínűleg otthon maradok, még az is lehet, hogy kettesben a párommal. Már nem vagyok az a nagy bulizós, mit régebben. Mondjuk legbelül még mindig ugyanaz a gyerek vagyok, mint voltam, csak bizonyos dolgokban lettem érettebb, tapasztaltabb

– fűzte hozzá a Social Guru tulajdonosa, akit a jövőbeni terveiről faggatunk tovább.

– Már nem vágyom extrém dolgokra, hiszen ugrottam már ki repülőből, bungee-jumpingoltam is, ugyan úsznék még cápákkal szívesen, de már nem olyan fontosak ezek a dolgok.

Én csak annyit szeretnék, hogy ne veszítsek el több számomra fontos embert, és annyi minőségi időt tölthessek a gyermekeimmel, amennyit csak lehet!

– zárta le Csuti reményteli gondolatokkal a beszélgetést.