Ő másban jó – Alekosz Bíró Ica vendégeként sem tudta türtőztetni magát

– Ica másban jó – így összegezte Nagy Alekosz a fitneszlady fonott kalácsát a Hal a Tortán című műsorban. Tette ezt annak ellenére, hogy a többiek az autóban megkérték, ezúttal legyen a megszokottnál kedvesebb. Szerintük ugyanis Bíró Icának most pozitív visszajelzésekre van szüksége. Nagy Noémi és Alekosz már a vacsora előtt összevitatkoztak emiatt, ráadásul a többiek is sikertelenül próbáltak hatni a korábbi ValóVilág-szereplőre. A luxusfeleség egyébként kerek-perec kijelentette:

Alekosz, te rendkívül tapintatlan vagy!

Alekosznak csak sikerült megsértenie Bíró Icát Fotó: Bors

Bíró Ica minden különleges energiáját bevetette a készülés során. Nem csak varázsolt a konyhában, de egy shaolin mester segítségét is kérte. Sefi Sifu nyugalma jól jött a fitneszladynek, egész jó párost alkottak a sütés-főzés során. Hogy most is lesz-e dráma, este 9-kor kiderül a SuperTV2-n.