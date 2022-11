Zimány Linda próbálta eltitkolni vagyont érő luxusóráját

Az idei Dancing with the Star nemrégiben kiesett versenyzője épp Rómában piheni ki az elmúlt hónapok megpróbáltatásait. Az élményeit folyamatosan megosztja a rajongóival, s a beszámolók mellé természetesen fotón is megmutatja, milyen nevezetességeket látogatott meg valamint, hogy milyen fenomenálisan finom ételkölteményeket kóstolt meg.

Köztudott, hogy Linda mindig ügyel arra, hogy kifogástalan legyen a megjelenése, ehhez hozzátartozik a gondosan megválasztott ékszer is. Az egyik olasz vacsora falatozása közben készült róla egy kép, amelyen utólag igyekezett kitakarni az óráját. Nem véletlenül, ugyanis a Bors utánajárt annak, hogy ez a darab több tízmillió forintba kerül.

Az óra minden bizonnyal egy luxusmárka által piacra dobott kollekciójába tartozik. Mivel az óralapot utólag elhomályosította, ezért nem lehet tudni, hogy pontosan melyikről van szó. Abban biztosak lehetünk, hogy az értéke 23 és 75 millió forint között mozog. Így már érthető, miért döntött úgy, hogy inkább elrejtené a kíváncsi szemek elől, igaz, ha már nem akarta megmutatni, egyszerűbb lett volna levenni a fotó készítése előtt…