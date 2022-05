Pesti Viktória: a természetesség híve vagyok

Név: Pesti Viktória

Lakhely: Zalaegerszeg

Életkor: 18

Magasság: 179 cm

Csillagjegy: Mérleg

Kedvenc étel: bolognai spagetti

Kedvenc ital: limonádé

Kedvenc zene: The Weeknd

Kedvenc parfüm: Chloè

Pesti Viktória vagyok, 21 éves és a megyeszékhely Kölcsey-gimnázium végzős tanulója vagyok. Az érettségi után a Pannon Egyetemre készülök, gazdálkodást és menedzsmentet tanulni, illetve a divattervező szak is érdekel.

A versenykiírást láttam a neten, de többen is szóltak, hogy felhívják rá a figyelmemet. Arra gondoltam, hogy megpróbálom. A szüleimnek és a legjobb barátnőmnek árultam el, hogy jelentkezek. Nagyon meglepődtem, és nagyon örültem, hogy bejutottam a döntőbe. El is sírtam magam.

Az iskola mellett modellkedem, egy fővárosi ügynökségnél vagyok másfél éve. Visznek fotózásokra, főleg sminkesre, és nemsokára a magasságomnak köszönhetően kifutón is vonulhatok. Szeretem, ha fotóznak, termékeket reklámozok, és ki szoktam tenni a képeket az Instagram oldalamra.

Kevés időt töltök a tükör előtt. A természetességnek vagyok a híve. Néha használok szempilla spirált, és egy kis korrektort. Legjobban a kék szememet szeretem, és nem változtatnék magamon semmit.

Fél éve belekezdtem saját tervezésű ruhák varratásába egy varrónő segítségével, és nagyon sok pozitív visszajelzést is kaptam. Valaki Bécsből is megkeresett már, hogy tervezzek neki egy alkalmi ruhát. Szeretnék ezzel egyszer nagyban is foglalkozni.

Szeretem az elegáns ruhákat, hordok blézert, kosztümöt, szoknyát, magas sarkú cipőt és farmert csak ritkán.

