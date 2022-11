Szinetár Dóra kiakadt, amikor Bereczki Zoli kitárgyalta a válásukat

Szinetár Dóra eddig sem szeretett a magánéletéről mesélni, gyermekeit is csak nagy ritkán láthatjuk, főleg a legkisebbet, Benjit. Válásáról Bereczki Zoltánnal sem szívesen nyílik meg, úgy véli, ez csakis rá és exére tartozik. Alighanem épp ezért orrolt meg annyira az énekesre, amikor azt hallotta, hogy Palikék vendégeként a férfi válaszolt a válásukkal kapcsolatos kérdésekre is. A sors fintora: minderről a Jászai Mari-díjas színésznő-énekesnő ugyancsak Palik Lászlóék vendégeként beszélt.

Szinetár Dóra igyekszik a magánéletét megtartani annak, ami: magánéletnek Fotó: YouTube

– Megnéztem az adást, amikor a Bereczki Zoli itt volt nálatok, egyszerűen azért, mert szembe jött velem ezer helyen, hogy ő itt volt, és beszélt a mi házasságunkról – idézett fel egy korábbi esetet Szinetár Dóra, hozzátéve: az ilyen esetekben jól látszik, nagyon nehéz az igazságot keresni olyan helyzetben, ahol egynél több szereplő van, és bizony a szereplők személyes igazsága nem feltétlenül fedi egymást. Az azonban nem tetszett neki, hogy eleve szóba került az ő házassága a műsorban.

– Mi megfogadtuk Zolival, amikor elváltunk, hogy nem fogjuk a nyilvánosság előtt elemezni a kapcsolatunkat.

Többek között amiatt, amit itt mesélt, írtam neki egy szép hosszú levelet, amiben megkértem, hogy ezt továbbra is tegye meg, hogy tartja magát ehhez, mert még ha nem is az ártó szándék vezeti, akkor is a világ abból levesz ilyen nagy igazságokat, amiket kiírnak a címlapokra, és az a másiknak nagyon rosszul tud esni. Adott esetben nem pont azt, amit itt mondott...

A színésznő példával is szolgált ennek kapcsán, hogy megerősítse szavait:

– Ha megkérdezik, hogy milyen a mostani házasságom, és én bármi jót mondok a férjemre, akkor az automatikusan azt is elkezdi jelenteni, hogy ami most jó, az nyilván eddig nem volt az. Gondolnom kell arra, hogy amit most mondok a jelenről, az automatikusan jelent valamit a múltra vonatkozóan. Pont ezt kértem Zolitól, hogy erre kezdjen el egy kicsit odafigyelni, mert ő elkezdte boncolgatni a mostani magát, csak ezzel folyamatosan utalt arra, mi volt régen – magyarázta, hozzátéve: épp ezért nem szívesen elemzi ki a korábbi kapcsolatait.

19 évesen vált anyává

Szinetár Dóra arról is mesélt, miért döntött úgy, hogy fiatalon, 19 évesen lesz először édesanya. Gyermekei 26, 15 és ötévesek, így mondhatni egész felnőtt életét kitöltötte eddig a picik nevelése, ennek ellenére (vagy épp ezért!) kétségtelen: rendkívül élvezi az anyaszerepet. Mint Palik Laciéknak elárulta: már nem is emlékszik olyan tisztán arra az időszakra, amikor először anyai örömök elé nézett, így nehezebb most megfogalmaznia, mi is játszódott le benne akkoriban.

– Megismertem az akkori férjemet, aki 20 és fél évvel volt idősebb. Amikor két ember összekerül, picit egymás életét is kezdik élni. Tehát én olyan harmincévessé váltam mellette, és ő is mellettem. Egyszer csak nem egy 19 éves ember helyzetéből hoztam ez a döntést, hanem egy negyvenéves férfi feleségeként. Tehát Marci tervezett gyerek volt, nem csak úgy jött! – magyarázta.