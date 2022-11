Szabó Zsófi egy igazán szexi képpel örvendeztette meg a rajongóit, nem győzték dicsérni a műsorvezetőnőt. Egy rafinált, mélyen dekoltált ruhát vett fel a reggeli adásra, a kezdés előtt pedig arra is volt ideje, hogy képet készítsen magáról. Be is hajolt a kamerába, így nehéz máshova nézni, mint a melleire....

A szexi képet itt nézheted meg.