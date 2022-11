Rémes dolog történt forgatás közben Caramellel, orvosra volt szükség

„Újra” egy tipikus ’carameles’ dal: hangzásában a ’80-as, ’90-es évekre hajaz, de természetesen modern, 2022-es hangszereléssel.

A hamarosan megjelenő lemez címadó dala akár egy szerelmes dal is lehetne, de nem az. „A legbelsőbb érzéseimről éneklek. Ki akartam fejezni mindazt, amit az elmúlt években éreztem: azt, hogyan lehet visszatérni és újjászületni az elveszettség után.”

Ehhez a bensőséges hangulatú szerzeményhez nemrégiben egy imidzsklip is készült, amely több verzió közül lett a befutó.

„Ez a videó volt annyira letisztult és egyszerű, hogy a nézőt engedi teljesen a zenére koncentrálni. Hajnalban kezdtük a forgatást, és van benne egy olyan jelenet, amikor a Duna vizén fekszem. A fagyos hideg ellenére tényleg bementem a vízbe: ezzel a lebegéssel is az elveszettség érzését akartuk kifejezni. Másnap máris éreztem a ’bátorságom’ eredményét: tüdőgyulladást kaptam. Két hét ágynyugalmat írt elő az orvos. Azt kell mondanom, hogy ennek ellenére is megérte, mert sikerült megjeleníteni a dal hangulatát. Kétszer az eső is elkezdett ömleni, amiért le kellett állítani a forgatást, csak az sajnáltam, hogy az esőcseppeket nem tudtuk felvenni, mert féltettük a technikát.” – meséli Caramel, aki ezúttal feláldozta egészségét a művészet oltárán.