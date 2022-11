Mihalik Enikőt megtámadták a metrón, borzalmas szavakkal illették

Szörnyű jelenetnek volt részese a minap Mihalik Enikő. A világhírű modell 2021 júliusában adott életet első gyermekének, mindössze két hónappal később pedig már vissza is nyerte csodás alakját. Enikő azóta is rendszeresen posztol fotókat közösségi oldalán önmagáról és kislányáról is, legutóbb azonban egy szörnyű élmény miatt ragadott kamerát.

– Ma reggel felszálltam a metróra, és velem együtt egy láthatóan mentálisan beteg személy is, aki szemben ült le. Két megállóval később felállt, rendkívül közel jött és pontosan a következőket mondta:

K*rvára sovány vagy! Nem is vagy nő! Úgy nézel ki, mint egy b*szott bot, enned kell valamit.

– Ez nagyon nincs rendben – mondta videójában Enikő.

Követői a kommentszekcióban egy emberként álltak ki a modell mellett: egyöntetűen azt üzenték Enikőnek, hogy ne foglalkozzon senkivel, hiszen tökéletes az alakja.