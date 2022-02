Szülés után most először lépett kifutóra Mihalik Enikő

Mihalik Enikő nemrég posztolt képeket a New York-i divathétről, ahol ismét munkába állhatott. A világhírű magyar modell tavaly adott életet kislányának, Eva Rosenak. Eddig a pillanatig otthon volt a kislányával, de most újra a kifutón vonulhatott végig. Az egyik képen egy a klasszikus 30-as éveket idéző ruhában pózol, aminek a fejdíszét kiegészítőként hatalmas pávatollak ékesítik. Enikő semmit nem vesztett rutinjából az eltelt idő alatt, most is csodálatos képek készültek róla. Láthatóan örült annak, hogy újra a kifutón mozoghat.