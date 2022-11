Ma már Stohl Rebeka a főnök kedvenc gyerekkori helyén

Stohl Rebekával az Újpest központjától nem messze található Külvárosi Kávéházban találkoztunk, ahol mosolygósan, hagyományos pincérruhában fogadott minket. A 25 éves lány minden nap reggeltől estig a kávézóban dolgozik, mint üzletvezető és felszolgáló.

Ez a hely régen is nagyon fontos volt a családomnak, a hely fénykorában törzsvendégek voltak. Nagyon pici voltam, mikor ide jártunk régen, de sok mindenre emlékszem: ahogy nővéremmel és anyuékkal jöttünk ide, hogy hol ültem... Rengeteg emlékem van a finom ételekről és a kedves itt dolgozókról

- mondta el a Metropolnak Rebeka, aki szeretné újra visszahozni ugyanazt a miliőt, amit ők régen megtapasztalhattak itt.

Hamarosan megnyit az étterem is Stohl Rebeka a családjával és barátaival vezeti a helyet. Fontos céljuk volt, hogy megtartsák a kávézó eredeti hangulatát.

Azt hiszem, itt tapétázás volt csak, amit még az előző tulaj csinált, de mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy minden ugyanúgy nézzen ki, ahogy régen is. Nagyon szeretjük ezt a régi stílust, amilyen sajnos már nem nagyon van itthon

- mondta el.

A hamarosan megnyíló étteremrész étlapján sem terveznek drasztikus változtatásokat. A korábbi kedvencek mind fellelhetőek lesznek a menüben, különösen a népszerű rokfortos palacsinta és a Borbély húsleves.

Ragaszkodtunk néhány ikonikus ételhez, viszont szeretnénk egy picit modernebb világot is becsempészni. Nagyon várjuk már, hogy mikor fog az étterem is elindulni

- árulta el Rebeka.

Kulturális programok is lesznek a kávézóban

A Külvárosi Kávéházban számos világsztár is megfordult már, és Rebekáék mindenképpen szeretnék továbbvinni a kulturális vonalat is. - Tervezünk felolvasóestet és ismert művészeket is meghívunk közös beszélgetésekre. Nagyon hiányoznak az ilyen programok a mai világból, amikor értékes, érdekes embereket hallgathatunk és beszélgethetünk is velük - mondta Rebeka.

Édesapja is nagyon büszke rá

Rebeka, ha teheti még a szabadidejét is az újpesti kávézóban, munkával tölti, amiért édesapja és az egész család büszke rá. - Anyukám minden reggel itt kávézik nálam, megeszi a kis croissant-ját, megissza a presszókávéját, apu pedig amikor ideje engedi, bejön. A nevelő apukám is mindig itt van, nagyon aranyosak, mindig biztatnak, és büszkék rám - árulta el Stohl András lánya.