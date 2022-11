Rejtélyes betegség támadta meg Köllő Babettet

Köllő Babett nem rettent meg egy kis torokfájástól, ahogy az sem tántorította el a vasárnapi élő adástól, hogy szinte teljesen elment a hangja.

Betegen is végigtolta az élő adást Fotó: Szabolcs László / Bors

Babett a Borsnak elmondta, nem ér rá betegeskedni, amennyire lehet, kúrálja magát, de ha nincs nagy baj, az első mindig a munka, mert akkor szép az élet, ha zajlik. Azt is elárulta, valójában fogalma sincs, hogy mi baja van – az biztos, hogy nem covidos –, viszont furcsa tüneteket produkál.

– Nem tudom, hogy mit kaptam el pontosan. Egész múlt héten fájt a torkom, de az elmúlt és nem is foglalkoztam vele, dolgoztam tovább. Aztán jött egy másfél napos nátha, ami szintén elmúlt, majd épp a vasárnapi élő adásra elment a hangom. Ki tudja, hogy mi jön ezután, de mindegy is, mert reggel hatkor már készülődök és irány a munka – mondta Köllő Babett, aki nem csak személyiségével, de az általa viselt ruhakölteményekkel is elbűvöli még két hétvégén a Sztárban sztár leszek! nézőit.

Tóth Gabi is odáig volt Babett ruhájáért

Babett minden héten elvarázsolja a nézőket, sőt, egyenesen külön műsorszám, amikor bevonul a stúdióba és megpillanthatjuk az aznapi szettjét. Múlt vasárnap sem volt ez másként, amikor egy népi motívumokkal díszített lakkruhában libbent be. Kiderült, hogy nem csak a nézőknek tetszett, de a Mestertársának, Tóth Gabinak is, aki köztudottan szereti a hímzést és a népi elemeket a ruhák terén is.

Gabi is imádta Babett szettjét Fotó: Szabolcs László / Bors

– Gabi azt mondta, hogy neki ebben az évadban eddig ez a ruhám volt a kedvence. Nem kizárt, hogy későbbiekben ő is készíttet majd egyedi darabokat Kiss Márkkal – árulta el elégedetten Köllő Babett.