Kiderült, meg kell-e műteni a TV2 sztárját - Videó

Bari Laci vasárnap este járógipszben lépett a Sztárban sztár leszek! színpadára.

Mentő vitte el Lacit a stúdióból

Valójában úgy segítették fel oda és végig ült, miközben előadta a produkcióit. Ahogy arról korábban a Bors beszámolt, Laci egyik pillanatról a másikra összeesett táncpróbán. Rosszul emelte a lábát és megcsúszott. Azt mondta, a belé hasító fájdalomtól azonnal elsötétült előtte minden. A következő pillanat, amire emlékszik az volt, hogy a színpad közepén fekszik és kínzó fájdalmak gyötrik, emiatt képtelen volt lábra állni. Miután a stúdióban ellátták, a mentők kórházba szállították, hogy megröntgenezzék. Szerencsére törésről nincs szó, de a Borsnak elmondta, bizony még jó darabig rajta lesz a járógipsz, hosszú gyógyulásra kell számítania.

- Rosszul léptem és kiment a térdem. Már korábban is történt hasonló, de most jobban megnyúltak a szalagok. A bokám is zúzódott és bevérzett. Vasárnap fel tudtam lépni, igaz segítséggel, a biztonsági emberek támogattak fel a színpadra, és utána tolókocsival toltak az öltözőig. Nagy szerencse, hogy ezen a héten Takács Nikolast kell alakítanom, aki nem egy táncoslábú előadó - kezdte Laci, aki joggal örül, hiszen így pihentetheti a lábát, de ha szükséges, fájdalomcsillapítót szed.

- Az orvos szerint legalább két-három hét kell ahhoz, hogy levegyék a gipszet és még utána is ugyanennyi a teljes gyógyuláshoz, persze gyógytorna mellett. Mivel ez nem az első eset volt, így az sem kizárt, hogy meg kell műteni, de erre csak a műsor után kerülhet sor - jelentette ki az énekes, aki akárhogy is, de kitart, mert a Sztárban sztár leszek! végéig versenyben szeretne maradni.