Kapcsolatáról vallott Csobot Adél: Így érez valójában

Csobot Adélnak és Hegyes Bercinek a rumbát kellett bemutatni szombaton a Dancing with the Stars színpadán. A páros egy szerelem történetét adta elő, a felhőkön táncoltak. A kisfilmben Adél elárulta, álmodozónak tartja magát a szerelmi életében is, szeret szerelmesnek lenni, olyankor kissé elveszíti a realitást.

"Egy hosszútávú kapcsolatban a rózsaszín köd egy idő után eltűnik és felszínre kerülnek olyan dolgok, amik nem biztos, hogy a legeslegjobbak. De ha igazi a kötődés és egy a cél, szoros a kapcsolódás, akkor tulajdonképpen ezekből a mélységekből nagyon szépen fel lehet menni újra a magasba"

- vallotta az énekesnő.

A nézők azonnal arra gondoltak, hogy Csobot Adél itt saját kapcsolatáról beszélt Istenes Bencével. Mint ismert, ők is többször álltak a szakítás szélén, de mindig visszataláltak egymáshoz. Egyik ismerősük augusztusban nyilatkozta azt, hogy a hullámzó kapcsolat után talán lenyugodtak, szóba került közöttük a rég halogatott esküvő és a harmadik baba is.

(via)