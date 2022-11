Így készül az élő showra a Sztárban sztár leszek! szépfiúja

Mindenre képesek a Sztárban sztár leszek! versenyzői, hogy a lehető legjobb produkcióval, felkészülten álljanak vasárnaponként a TV2 színpadára. Szirtes Dávid ezúttal sem ússza meg könnyű feladattal, ugyanis a fiatal énekes a ’90-es évek egyik nagy diszkó slágerét fogja énekelni, és újra női ruhát fog húzni a Technotronic fekete énekesnőjeként. Mestere, Tóth Gabi és tánctanára, Anikó külön feladatot adott számára, egy kis kangoo-zásra, azaz egy, a cipőre és a korcsolyára egyaránt emlékeztető lábbelivel való, örömugrálásnak is nevezett ugrabugrálásra küldték el, hogy bírja szusszal a produkcióját. Külön kihívás számára, hogy a mélyebb fekvésű, búgó hangja igen távol áll a már-már nyávogós hangszíntől.

Barátaival közösen vett részt a kemény edzésen. Fotó: TV2

– Ezúttal is kicsit poénosabbra kell vennem majd a produkciót. A rap igen távol áll tőlem, így most ezt az oldalamat is meg kell majd mutatnom. Szeretnék egy nagy bulit csapni, ehhez pedig egy komoly koreográfiával is készülünk, tornadresszben és dzsekiben, egy arany baseball sapkával kiegészítve – mesélte mosolyogva lapunknak.

Dávid nem egyedül vágott neki a rábízott feladatnak, két legjobb barátja kísérte el az edzőterembe.

Rögtön egy kis nehézségbe ütköztem, mert nem volt a lábamnak megfelelő méretben kangoo.

Különösen nehéz volt szinte meghajlott lábujjakkal abban ugrálni. Persze vicces pillanatokat élhettünk át, rengeteget nevettünk, jó kis közös program volt mindnyájunk számára. Ugyan nem egy teljes edzésen vettünk részt, de így is nagyon kifáradtunk. Még rá kell gyúrnom a táncra, és vasárnapig igyekszem minél többet gyakorolni – mondta érdeklődésünkre.

Mindhárman nagyon jót mulattak a közös programon. Fotó: TV2

A fiatal tehetség hétről hétre óriási fejlődésen megy keresztül. Míg az első élő show-ban egy megszeppent versenyzőt láttunk, produkcióiból egyre jobban kiérződik a magabiztosság, amit ő maga is érzékel.

– Úgy érzem, rengeteget fejlődtem, és még többet tanultam az elmúlt időszakban. Egyre jobban el tudok lazulni a kamerák előtt. Különösen jó érzéssel tölt el, hogy a stúdióba, az énekórára mindig visszavárnak. Nem kell már azon izgulnom, mit gondolnak az előadásomról, csak azzal kell foglalkoznom, hogy mindig az adott produkciónak megfelelően, felszabadultan énekeljek – jelentette ki.