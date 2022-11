Frenreisz Károly elmondta a véleményét Korda Györgyről és Balázs Kláriról

December elején indul a Csináljuk a fesztivált! új évada. A zsűritagok a nézők segítségével újból keresik az elmúlt évszázad legjobb, legütősebb, legfülbemászóbb slágerét. Az idei évadban Boros Csaba helyére a rocklegenda Frenreisz Károly csatlakozott, aki elmondta, hatalmas felüdülés számára ez a munka.

– Amikor megkaptam a felkérést örömmel vállaltam el. A Dal zsűrizésével ellentétben, itt olyan zeneszámokat kell értékelni, amik már kiállták az idő próbáját. Mondjuk pont ez is benne a nehéz. Számomra bármelyik elénekelt dal lehetne az évszázad slágere. Ezért is jó, hogy a közönség segít nekünk abban, hogy megtaláljuk a nyertest – kezdte lapunknak Frenreisz Károly, aki arról is beszámolt, ebben a zsűriben a lehető legjobb helyre került.

Fotó: Sárosi Zoltán

– Két mérhetetlenül kedves és pozitív kisugárzású emberrel ülhetek egy asztalnál. Korda György és Balázs Klári olyan csodás hangulatba tudják hozni az embert, hogy szerintem nem létezik olyan, akinek ne lenne jobb kedve attól, hogy a közelükben lehet. Ugyanez elmondható a többi zsűritagról: Balázs Andiról, Feke Paliról, Nagy Bogiról. Nagyon jó kis csapat jött össze. Nagyon örültem a felkérésnek, és igyekszem jól megcsinálni ezt a dolgot, ami nem könnyű. Vidámak vagyunk, humoros az egész, nagyon jó a hangulat, nagyon klassz az egész műsorprogram, a díszletek, a táncosok, az előadók fantasztikusak, úgyhogy jó minden, jó ebben részt venni. Végre ér valami boldogság ezekben a szomorú időkben – mesélte lapunknak Frenreisz Károly, aki számára bármelyik dal megérdemelné a maximálisan adható tíz pontot.