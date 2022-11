Egymásnak ugrottak Tóth Andi rajongói: Bárki kéri, hogy mutogasd a sz**os bugyidat?!

Drámai hír került nyilvánosságra a minap: egy ismert magyar énekesnőt rendőri kísérettel vittek kórházba a budapesti, XIII. kerületi lakásából. A toxikológiai jelentés szerint kokaint találtak a vérében. Úgy tudni, az érintett sztár mindkét kezén mély vágásokat ejtett, melynek következményeként jelentős mennyiségű vért találtak a kiérkező rendőrök a kád előtt a fürdőszobában.

Tóth Andit is belekeverték

Természetesen mindenki azonnal elkezdett találgatni, vajon ki lehet az a bizonyos énekesnő. Egyes híresztelések szerint Tóth Andi az érintett, aki azonban több alkalommal is cáfolta, hogy róla lenne szó: Instagram-történetében egy szerelmével, Marics Petivel közös fotóhoz írta oda, hogy "Mi folyik itt Gyöngyösön? Már megint mit csináltam?", jelezve: egyrészt köszöni, jól van, másrészt nincs is a fővárosban, szóval aligha vihették kórházba Budapesten.

Ezen felül Tóth István, Andi menedzsere is tisztázta: Andi az elmúlt napokban vele és Marics Petivel töltötte minden percét, azaz nem ő a szóban forgó sztár.

Noha a helyzet így tisztázódott, nyilván Andit is megviselte, hogy belekeverték egy ilyen ügybe, és a rajongóit is felzaklatta, akik mind-mind kifejették véleményüket kedvencük legújabb posztja alatt, amiben épp arról számolt be: hónapok óta forgatja a Hazatalálsz című új sorozatot a TV2-re, ami miatt a koncertek mellett igen sűrűnek bizonyult az elmúlt időszak, tekintve, hogy koncertjei is szép számmal voltak.

Egymásnak estek a rajongók

Több, erőteljesen különböző vélemény fogalmazódott meg Andi követői közt, legalábbis ez a kép rajzolódik ki, ha a kommenteket olvasgatjuk.

Van, akit teljesen felháborított, hogy továbbra is bizonyítékot követelnek Anditól, holott már többször kijelentette: nem ő az érintett.

– Nem ő volt. Próbáljátok meg feldolgozni! – írta az egyik hozzászóló. Volt, aki jóval sarkalatosabban fogalmazta meg véleményét, és szólította fel a követőket, hogy ideje lenne békén hagyni Andit:

– Bárhogy is legyen... Mi az, hogy ti számon kéritek, hogy mutassa meg a csuklóját?

Kik vagytok ti? Bárki kéri, hogy te mutogasd a sz**os bugyidat vagy bármit?! Emberek, élni és élni hagyni!

Semmi joguk nincs a rajongóknak kedvencük magánéletében vájkálni, figyelmeztet Andi egyik követője Fotó: Instagram

Olyanok is akadtak, akik a drogbotránytól elszakadva fejezték ki aggodalmukat Andi posztját és fotóját látva, úgy érezvén:

túlhajtja magát, és emiatt már a mosolya sem a régi.

– Te így is szép és tehetséges vagy Andikám, fáradtan is. Várom a sorozatot! Azért pihenj is! – írta valaki.

– Várjuk, de kérlek, mosolyogj! – reagált az új széria hírére egy másik követő. Egy harmadik ugyancsak Tóth Andi mosolyának hiányát vette észre:

Drága Andi! Ez a tekintet nem szabad, hogy te legyél. Mint anya, féltelek. Hol van az a táncos csoda, aki tudsz lenni? Szeretünk! Vigyázz magadra!