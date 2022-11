Gyönyörű lány rabolta el a Sztárban sztár leszek! énekesének a szívét

A Sztárban sztár leszek! énekese nyáron találkozott a 18 éves Dorkával. Az egy hónapnyi ismerkedés során nagyon egymásra talált a két fiatal, és már elmúlt három hónapja, hogy egy pár alkotnak. Szirtes Dávid a Borsnak mesélt friss kapcsolatáról.

– Megismerkedésünkkor mindketten a saját baráti társaságunk körében voltunk, így találkoztunk, ott kezdődött minden – kezdte az énekes. – Már az első alkalommal is nagyon sokat beszélgettünk, utána sűrűsödtek a találkozások. Az élő show alatt kevesebb időnk jutott egymásra, de a kiesésem után majdnem az egész hetet együtt tudtuk tölteni. Rengeteg közös programot csináltunk, ami még közelebb hozott minket egymáshoz – mesélte boldogan.

Három hónapja alkot egy párt Dorkával. Fotó: Szirtes Dávid

Dávidék nemrég egy romantikus napot töltöttek Bécsben, ahol fantasztikus élményekkel gazdagodtak.

– Dorka most fog érettségizni, és egy osztálykirándulás keretein belül utaztak ki Ausztriába, ahova én is vele tarthattam. Soha nem voltam korábban kint a karácsonyi vásárban, jó volt ezt együtt megtapasztalni. Most boldog vagyok, ez az első hosszabb kapcsolatom. Az ismerkedésünk elején szerettem volna titokban tartani, de így három hónap után már biztos vagyok magunkban.

Nagyon jó érzés megtapasztalni, hogy odaadó szeretettel van felém, ami ritka a mai világban.

A műsor idején végig támogatott, amiért különösen hálás vagyok neki – mondta érdeklődésünkre.

A húszéves tehetséget a fiatal lány már a szüleinek is bemutatta.

– Az elején bemutatkoztunk egymásnak, azóta pedig sok időt töltöttem náluk. Felváltva megyünk egymáshoz, igyekszünk minden szabadidőnket kihasználni – fűzte hozzá.