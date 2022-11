10 éves a SuperTV2, új részekkel érkezik a csatornára a Hal a tortán

A vállalkozó szellemű hírességek igyekeznek egymást lefőzni és a Hal a tortán háziasszonyát lenyűgözni. Gáspár Beának köztudott, hogy a sütés-főzés a kisujjában van, nem egyszer kápráztatta már el a nagyérdeműt ínycsiklandó fogásaival, sőt, saját szakácskönyvet is kiadott, hogy évtizedes gasztronómiai tapasztalatait megossza az érdeklődőkkel. A Hal a tortán november 21-én indul, az első héten olyan sztárok ragadnak fakanalat, mint a magabiztos, ám a konyhában teljesen idegenül mozgó rapper, GWM, a legendás énekesnő, Zalatnay Cini, a naptárdíva, Kiszel Tünde, a legtöbbet szereplő szóvivő, Győrfi Pál, valamint a mulatós sztár, Jolly kedvese, Szuperák Barbara. A névsor garancia arra, hogy a nézők egyetlen percet sem fognak unatkozni a Hal a tortán ideje alatt! Humor, intrika, beszólogatás, őszinte jókedv és persze egy egész héten át tartó esti vacsorashow, aminek a végén kiderül, vajon ki a legjobb vendéglátó? A gasztro-reality további vadonatúj részeiben hasonlóan parádés névsorra számíthatnak a SuperTV2 nézői.

A sorozatok kedvelőinek is tartogat premier epizódokat a születésnapos csatorna: minden hétköznap 19 órakor folytatódik a Doktor Hekimoglu, majd 20 órakor A házasság buktatói. A két török széria után 21 órakor a már megszokott idősávban a karib-tengeri reality, a Money or Love – Fogadj a szerelemre! műsora látható, Demcsák Zsuzsával és a szerelmet kereső fiatalokkal.

A sikerfilmek is folytatódnak: november 5-én 20.00-kor országos tévépremier lesz a csatornán: a Szájhős.tv egy modern Robin Hood story Forgács Péter rendezésében. A film férfi főszereplője nem más, mint Jaskó Bálint, aki a TV2 jövőre induló napi sorozatának, a Hazatalálsznak is fontos főszereplője lesz. November 7-én 23 órakor Az élet ízeiben az indiai konyha rejtelmeibe avatja be Helen Mirrent Manish Dayal. November 12-én 20:00-kor az Átejtve című vígjáték lesz képernyőn. A történet épp A vasmacska kölykei ellentéte, ezúttal Eugenio Dervez a dúsgazdag mágnás az, aki emlékezetkieséssel küzd, és egykori alkalmazottja móresre tanítja. November 13-án 21 órától a nagyrészt Budapesten forgatott amerikai akció-komédia, A kém, aki dobott engem látható Mila Kunis-szal és a magyarul zseniálisan rappelő Kate McKinnon-nal. November 19-én 20 órakor Reese Whiterspoon küzd a jogi karon a Doktor Szöszi első részében, majd 26-án a második részben a politikusok intrikáival veszi fel a harcot. November 20-án 21 órakor egy legendás filmet vetít a csatorna: a Léon, a profiban a tehetséges Natalie Portman még csak 13 éves volt Jean Reno oldalán. December 3-án 17:30-kor a Meryl Streep főszereplésével egy családi vígjáték következik, az Egyszerűen bonyolult, majd másnap este 21:00-kor a „me too-témát” feldolgozó Botrányt adja a csatorna Charlize Theron, Nicole Kidman és Margot Robbie főszereplésével.



A születésnapos SuperTV2 tehát novemberben is színes programkínálattal, premier tartalmakkal és népszerű saját gyártású műsorokkal várja a nézőket!